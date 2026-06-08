Uyuşturucu ve yasa dışı bahse 81 ilde darbe: 4 bin 606 şahıs tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında ülke genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 706 operasyon düzenlendiğini, 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 4 bin 606 şüpheli tutuklandı, 1.317 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 81 ilde 706 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
- Operasyonlarda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 bin 606 kişi tutuklandı ve 1.317 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.
- İstanbul, 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem yapılmasıyla operasyonların en yoğun yürütüldüğü il oldu.
- Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı yürütülen mücadelede mayıs ayı bilançosunu paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gürlek, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
9 BİN 381 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
Operasyonlar kapsamında 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4 bin 606'sı tutuklanırken, 1.317 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Mayıs ayında 1.075 şüphelinin gözaltı süreci devam ederken, 406 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, 1.969 kişinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.
İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI
Operasyonel sürecin en yoğun yürütüldüğü illerin başında İstanbul geldi. Kentte 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine, süreçte görev alan tüm kamu kurumları ile personele teşekkür etti.
"SUÇ ODAKLARINA GEÇİT YOK"
Bakan Gürlek, milletin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yapılara karşı mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.
Gürlek, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz" mesajını verdi.
2026 ŞUBAT AYI İTİBARIYLA UYUŞTURUCU, SANAL KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS OPERASYON İSTATİSTİKLERİ
|Ay
|Uyuşturucu operasyon sayısı
|Uyuşturucu şüpheli sayısı
|Sanal kumar operasyon sayısı
|Sanal kumar şüpheli sayısı
|Yasa dışı bahis operasyon sayısı
|Yasa dışı bahis şüpheli sayısı
|Şubat
|546
|3.778
|19
|235
|222
|2.108
|Mart
|669
|7.659
|4
|9
|56
|1.527
|Nisan
|803
|7.923
|4
|20
|78
|1.924
|Mayıs
|612
|6.917
|5
|12
|89
|2.452
|Toplam
|2.630
|26.277
|32
|276
|445
|8.001
2026 ŞUBAT AYI İTİBARIYLA UYUŞTURUCU, SANAL KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS OPERASYON İSTATİSTİKLERİ
|Ay
|Şüpheli sayısı
|Mevcut gözaltı
|Tutuklu
|Adli kontrol
|Yakalamalı
|Serbest
|Şubat
|6.121
|-
|1.877
|1.589
|325
|2.330
|Mart
|9.186
|-
|3.038
|1.852
|134
|4.161
|Nisan
|9.867
|833
|3.207
|2.383
|260
|3.184
|Mayıs
|9.381
|1.075
|4.606
|1.317
|406
|1.969
|Toplam
|34.554
|1.908
|12.728
|7.141
|1.125
|11.644
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