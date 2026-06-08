Uyuşturucu ve yasa dışı bahse 81 ilde darbe: 4 bin 606 şahıs tutuklandı

İstanbul, 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem yapılmasıyla operasyonların en yoğun yürütüldüğü il oldu.

Operasyonlarda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 bin 606 kişi tutuklandı ve 1.317 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı yürütülen mücadelede mayıs ayı bilançosunu paylaştı.

Operasyonlar kapsamında 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4 bin 606'sı tutuklanırken, 1.317 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Operasyonel sürecin en yoğun yürütüldüğü illerin başında İstanbul geldi. Kentte 2 bin 531 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine, süreçte görev alan tüm kamu kurumları ile personele teşekkür etti.