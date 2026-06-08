Pandeminin dijital tuzağı: "FOMO" hobi! Kriptodan sanal kumara uzanan çöküş... Milyarlarca dolar nasıl Batı piyasalarına aktı | Yeni tehlike sanal kumar

Pandemi sürecinde Bitcoin'in piyasa değeri 200 milyar dolardan 3 trilyon dolara yükseldi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hız kazanan dijitalleşme süreci, kitleleri kripto para ve sanal kumar sarmalına çekerek küresel çapta büyük sermaye transferine zemin hazırladı. 2020 yılında inşa edilen kolay para kazanma algısı ekonomik ve psikolojik kırılmaları tetikledi. Kriter dergisinin analizinde, dijitalleşmeden kripto paraya, kaldıraçlı işlemlerden sanal kumara uzanan zincirin toplumsal yıkım katmanları detaylarıyla paylaşıldı.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcılar, Türk lirasının değer kaybına karşı birikimlerini dolara endeksli kripto varlıklara yönlendirdi. ABD merkezli borsalar üzerinden yapılan işlemler, devasa sermaye transferi mekanizmasına dönüştü. 80 dolara alınan varlığın fiyatı 20 dolara düştüğünde, aradaki fark Batı piyasalarını finanse etti . Uluslararası Para Fonunun 2021 tarihli raporu, kripto varlıkların sermaye akışı kısıtlaması olan ülkelerde sınır dışı transfer aracı olarak kullanıldığını belgeledi.

Sosyal medyanın körüklediği fırsatı kaçırma korkusu, milyonlarca insanı rasyonel kararlardan uzaklaştırarak yüksek riskli işlemlere sürükledi.

MERKEZSİZLİK SARMALINDA 3 TRİLYONLUK BALON

Kripto para ekosistemi başlangıçta aracı kurumları devreden çıkaran eşitlikçi bir yapı vadetti. Zamanla Binance, Coinbase, FTX gibi çok uluslu şirketlerin kontrolüne girdi.

2021 sonunda dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 80'i, sahiplerinin yalnızca yüzde 2'sinin elinde toplandı.

Pandemi öncesi 7 bin 300 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, Kasım 2021 döneminde 69 bin dolara ulaşarak yüzde 840 artış kaydetti. Toplam piyasa değeri 200 milyar dolardan 3 trilyon dolara fırladı. 2022 yaz aylarında bu değer 900 milyar doların altına geriledi.