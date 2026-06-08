Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında karar
Hakkında yakalama kararı bulunan Bircan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrol altına alındı.
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- Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliği, sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 5 Haziran 2026'da yakalama emri çıkardı.
- Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhuriyet Başsavcılığının talebini kabul ederek Yıldırım hakkında delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle adli kontrol kararı verdi.
- Bircan Yıldırım'a CMK 109/3-a maddesi uyarınca Türkiye dışına çıkış yasağı getirildi.
- Yıldırım'ın CMK 109/3-b maddesi gereğince her hafta Çarşamba günleri 08:00 - 22:00 saatleri arasında ikametine en yakın güvenlik birimine imza vermesi kararlaştırıldı.
Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran 2026'da sosyal medya içerik üreticisi provokatör Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı.
MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebini dosya üzerinden inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği, dosyadaki mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını göz önünde bulundurarak adli kontrol kararı verdi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bircan Yıldırım hakkında şu adli kontrol hükümleri uygulanacak:
Yurt dışına çıkış yasağı: CMK 109/3-a maddesi gereğince Yıldırım'ın Türkiye dışına çıkması yasaklandı.
İmza yükümlülüğü: CMK 109/3-b maddesi uyarınca, Yıldırım'ın ikametine en yakın güvenlik birimine giderek her hafta Çarşamba günleri 08:00 - 22:00 saatleri arasında imza vermesine hükmedildi.