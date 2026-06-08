Kahire’de Gazze diplomasisi: MİT Başkanı Kalın garantörlerle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin çalışmalar kapsamında Kahire’de Filistinli gruplar ve garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde ateşkesin uygulanması, insani yardım, Gazze’nin yönetimi, yeniden imar ve uluslararası güç konuşlandırılması ele alındı.
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- MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik Kahire'de düzenlenen görüşmelere Türkiye adına katıldı.
- Kahire'deki toplantıda Mısır, Katar ve Filistinli grupların temsilcileri ateşkes sürecinin ilerletilmesi için yol haritası taslağı üzerinde çalıştı.
- Görüşmelerde Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar ele alındı.
- Kalın, Mısır İstihbarat Bakanı Hasan Reşad ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
- Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında esir takası ve insani yardım girişinin artırılması uygulanmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelere katıldı.
Kalın, temasları çerçevesinde Filistinli grupların yanı sıra garantör ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.
ATEŞKES İÇİN "YOL HARİTASI" TASLAĞI MASADA
Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kahire'de bir araya gelen taraflar, ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalışma yürüttü.
Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı Kalın'ın yanı sıra Mısır ve Katar'dan üst düzey yetkililer ile Filistinli grupların temsilcileri katıldı.
Tarafların, sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeleri genel olarak "yapıcı bir atmosferde" ele aldığı belirtildi.
İNSANİ YARDIM VE SAHADAKİ SÜKUNET ELE ALINDI
Toplantıda, ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, Gazze'ye insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Görüşmelerde ayrıca Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da gündeme geldi.
KALIN'DAN MISIR VE KATAR İLE AYRI TEMAS
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Kahire'deki toplantının marjında Mısır İstihbarat Bakanı Hasan Reşad ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.
Söz konusu görüşmelerde, Gazze'deki ateşkes sürecinin yanı sıra ABD/İsrail – İran Savaşı, Somali, Sudan ve Libya başlıkları ele alındı.
İKİNCİ AŞAMADA KRİTİK BAŞLIKLAR GÜNDEMDE
Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşamasında esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı.
Filistinli kaynaklar ise İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.
Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyor.
Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire'de pazar günü başlamıştı.