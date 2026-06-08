Kahire’de Gazze diplomasisi: MİT Başkanı Kalın garantörlerle görüştü

KALIN'DAN MISIR VE KATAR İLE AYRI TEMAS

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Kahire'deki toplantının marjında Mısır İstihbarat Bakanı Hasan Reşad ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Söz konusu görüşmelerde, Gazze'deki ateşkes sürecinin yanı sıra ABD/İsrail – İran Savaşı, Somali, Sudan ve Libya başlıkları ele alındı.