CHP’nin X hesabında temizlik: Özel ve İmamoğlu takipten çıkarıldı

Daha önce takip edilen Özgür Özel'in kişisel hesabı, TBMM Özgür Özel hesabı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı listeden çıkarıldı.

KADIN KOLLARINDAN ÖZGÜR ÖZEL PAYLAŞIMI

CHP'nin resmi X hesabındaki takip listesi değişirken, resmi hesabın takip ettiği CHP Kadın Kolları'ndan yapılan paylaşım dikkat çekti.

CHP Kadın Kolları hesabından yapılan paylaşımda Özgür Özel için "Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Özel'in grup toplantısına ilişkin sözlerine de yer verildi.

Resmi X hesabında Kemal Kılıçdaroğlu takip edilirken Özgür Özel'in takipten çıkarılması, buna karşılık takip edilen CHP Kadın Kolları hesabından Özel paylaşımı yapılması, partideki çift başlılığın sosyal medya hesaplarında da devam ettiğini gösterdi.