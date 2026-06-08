CHP’nin X hesabında temizlik: Özel ve İmamoğlu takipten çıkarıldı
Takvim.com.tr’nin daha önce gündeme getirdiği CHP’deki “sosyal bölünme” tablosunda yeni bir gelişme yaşandı. Partinin resmi X hesabı 24 Mayıs’tan sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımıyla aktif hale gelirken, yeni takip listesinde Kılıçdaroğlu’nun yer alması, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun hesaplarının ise takipten çıkarılması dikkat çekti.
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- CHP'nin resmi X hesabı 24 Mayıs'tan sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran 2026'da TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği duyurusuyla aktif hale geldi.
- CHP'nin X hesabının takip listesinden Özgür Özel'in kişisel hesabı, TBMM hesabı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı çıkarıldı.
- CHP'nin X hesabının yeni takip listesinde yalnızca CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları ve Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.
- CHP Kadın Kolları hesabı Özgür Özel için 'Seçilmiş Genel Başkanımız' ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.
- Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan yönetim krizi dijital hesaplara yansıdı.
Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan yönetim krizi dijital hesaplara da yansıdı. Takvim.com.tr'nin daha önce gündeme getirdiği "sosyal bölünme" tablosunda yeni bir gelişme yaşandı.
CHP'nin resmi X hesabı, 24 Mayıs'tan sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımıyla aktif hale geldi. Hesaptan yapılan duyuruda Kılıçdaroğlu'nun, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da CHP TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği bildirildi.
CHP HESABINDAN KILIÇDAROĞLU DUYURUSU
CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık iki haftalık sessizliğin ardından gelen paylaşım, parti içinde yaşanan yönetim tartışmaları ve kurultay süreci öncesinde dikkat çeken bir hamle olarak değerlendirildi.
TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim.com.tr, 30 Mayıs'ta yayımladığı haberde CHP'deki yönetim krizinin sosyal medya hesaplarına da sıçradığını gündeme taşımıştı.
Haberde, CHP'nin X hesabında uzun süre sessizlik yaşandığı, Instagram ve Facebook hesaplarında ise Kılıçdaroğlu çizgisindeki paylaşımların öne çıktığı aktarılmıştı.
Partinin sosyal medya hesaplarında ortaya çıkan farklı görüntünün, CHP içindeki güç mücadelesini dijital alana taşıdığı belirtilmişti.
X HESABINDA ÖZEL VE İMAMOĞLU DETAYI
CHP'nin resmi X hesabında takip listesi sil baştan değişti.
Daha önce takip edilen Özgür Özel'in kişisel hesabı, TBMM Özgür Özel hesabı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı listeden çıkarıldı.
Hesabın yeni takip listesinde yalnızca CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları ve Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.
KADIN KOLLARINDAN ÖZGÜR ÖZEL PAYLAŞIMI
CHP'nin resmi X hesabındaki takip listesi değişirken, resmi hesabın takip ettiği CHP Kadın Kolları'ndan yapılan paylaşım dikkat çekti.
CHP Kadın Kolları hesabından yapılan paylaşımda Özgür Özel için "Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Özel'in grup toplantısına ilişkin sözlerine de yer verildi.
Resmi X hesabında Kemal Kılıçdaroğlu takip edilirken Özgür Özel'in takipten çıkarılması, buna karşılık takip edilen CHP Kadın Kolları hesabından Özel paylaşımı yapılması, partideki çift başlılığın sosyal medya hesaplarında da devam ettiğini gösterdi.
DİJİTAL HESAPLARDA GÜÇ MÜCADELESİ
CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim tartışması, sosyal medya hesapları üzerinden de görünür hale geldi.
Partinin resmi X hesabının Kılıçdaroğlu paylaşımıyla yeniden aktifleşmesi, grup toplantısı ve kurultay süreci öncesinde Kılıçdaroğlu cephesinden verilen güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.