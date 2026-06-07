Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun kapanış galasına katılacak

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek gala yemeğine Başkan Erdoğan da iştirak edecek.

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla işlenen Forumun sonuncu gününde kapanış töreni düzenlenecek.





COP31 ÖNCESİ ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ



"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor.