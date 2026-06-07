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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun kapanış galasına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katılacak. Sıfır Atık Forumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun kapanış galasına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı'nın etkinliğine katılacak.

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla işlenen Forumun sonuncu gününde kapanış töreni düzenlenecek.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek gala yemeğine Başkan Erdoğan da iştirak edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun kapanış galasına katılacak-2

COP31 ÖNCESİ ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nun kapanış galasına katılacak-3

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler ve ortaklıkların Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecine somut katkılar sağlaması ve uygulama modellerinin geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

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