DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 21 ilde 70 şüpheli yakalandı
21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve sosyal medyada propaganda yaptığı tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
SÖZDE YARDIM KURULUŞLARI ÜZERİNDEN FİNANS SAĞLADILAR
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.