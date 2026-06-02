CANLI YAYIN
Geri

DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 21 ilde 70 şüpheli yakalandı

21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve sosyal medyada propaganda yaptığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 21 ilde 70 şüpheli yakalandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İçişleri Bakanlığı, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
  • Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
  • Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi.
  • Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
  • Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

21 ilde DEAŞ operasyonu 70 şüpheli yakalandı

21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ’a 21 ilde büyük darbe: Finans ve propaganda ağı çökertildi (Fotoğraflar video ekran görüntüsünden alınmıştır)

SÖZDE YARDIM KURULUŞLARI ÜZERİNDEN FİNANS SAĞLADILAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 21 ilde 70 şüpheli yakalandı-3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54'e yükseldi
SONRAKİ HABER

Gözaltı sayısı 54'e yükseldi

 Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
ÖNCEKİ HABER

Bakanlardan sürpriz ziyaret
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler