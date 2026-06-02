12 yıl sonra tarihi ziyaret: TBMM Başkanı Kurtulmuş Helsinki'de kritik temaslarda bulundu

Halla-Aho tarafından karşılanan Kurtulmuş, baş başa görüşmenin ardından Parlamento Devlet Salonu'nda şeref defterini imzaladı. Daha sonra Genel Kurul Salonu'nu gezen Kurtulmuş'a Finlandiya Parlamentosu'nun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Helsinki'de Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-Aho ile görüştü. Eduskunta binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, parlamentolar arası iş birliği ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

NATO ZİRVELERİ GÜNDEMDEYDİ

Heyetler arası toplantıda konuşan Kurtulmuş, TBMM Başkanı düzeyinde 12 yıl sonra gerçekleştirilen ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını temenni etti.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne Halla-Aho'yu davet etti. Finlandiya Meclis Başkanı da zirveye katılacaklarını açıkladı.

Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne de dikkat çeken Kurtulmuş, Finlandiya'nın ittifakın geleceğine yönelik çalışmalara önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE AVRUPA VE NATO'NUN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

NATO'nun Avrupa güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasitenin yanı sıra farklı güç merkezleriyle kurduğu ilişkiler sayesinde Avrupa ve NATO'nun geleceğinde kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki iradesinin net olduğunu belirten Kurtulmuş, bazı Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarının süreci yavaşlattığını dile getirdi. Finlandiya'nın Türkiye'nin üyeliğine verdiği desteğin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

BÖLGESEL KRİZLER MASADAYDI

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alındı. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek Türkiye'nin geniş coğrafyada barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin çatışma bölgelerinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çeken Kurtulmuş, Filistin meselesinin uzun yıllardır devam eden bir trajedi olduğunu vurguladı.