DOA sistemi 1 Temmuz’da Türkiye genelinde başlıyor: Atık yönetiminde yeni sayfa! Kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı

Vatandaşlar DOA logolu ambalajları Depozito İade Makineleri veya iade noktalarına teslim ederek teşvik bedelini dijital cüzdana alabilecek.

Market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek.

Sistem kapsamında yılda yaklaşık 25 milyar ambalaj geri kazanılacak ve ekonomiye 30 milyar TL katkı sağlanacak.

Plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilecek depozito teşvik bedeli 1 TL olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar uygulamasının 1 Temmuz 2026'da ülke genelinde başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilecek depozito teşvik bedelinin 1 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

"KULLAN AT DEVRİ BİTTİ, AL KULLAN DÖNÜŞTÜR BAŞLADI"

Sistemin çevre politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, yeni dönemi şu sözlerle anlattı:

"1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık ambalajları bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 TL depozito iade ücreti alacaklar. Kaynakların sonsuz olmadığı bakışıyla bilinciyle çalışmak zorundayız. 'Al kullan at' devri bitti, 'al kullan dönüştür' başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız" dedi.

81 İLDE İADE NOKTASI SİSTEMİ KURULACAK

DOA sistemi kapsamında market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek.

İşletmeler, iade edilen ambalajları biriktirerek seçtikleri saha operatörlerine teslim edecek. Sisteme dahil olacak işletmelerin DBYS üzerinden kayıtlarını tamamlaması gerekecek.