DOA sistemi 1 Temmuz’da Türkiye genelinde başlıyor: Atık yönetiminde yeni sayfa! Kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaşacağını, içecek ambalajları için depozito teşvik bedelinin 1 TL olacağını açıkladı. Yeni uygulama ile içecek ambalajları depozito karşılığında geri alınacak, iade edilen ürünler dijital takip sistemiyle geri dönüşüme kazandırılacak.
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar uygulamasının 1 Temmuz 2026'da ülke genelinde başlayacağını açıkladı.
- Plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilecek depozito teşvik bedeli 1 TL olarak belirlendi.
- Sistem kapsamında yılda yaklaşık 25 milyar ambalaj geri kazanılacak ve ekonomiye 30 milyar TL katkı sağlanacak.
- Market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek.
- Vatandaşlar DOA logolu ambalajları Depozito İade Makineleri veya iade noktalarına teslim ederek teşvik bedelini dijital cüzdana alabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.
Bakan Kurum, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için vatandaşlara iade edilecek depozito teşvik bedelinin 1 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
"KULLAN AT DEVRİ BİTTİ, AL KULLAN DÖNÜŞTÜR BAŞLADI"
Sistemin çevre politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, yeni dönemi şu sözlerle anlattı:
"1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık ambalajları bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 TL depozito iade ücreti alacaklar. Kaynakların sonsuz olmadığı bakışıyla bilinciyle çalışmak zorundayız. 'Al kullan at' devri bitti, 'al kullan dönüştür' başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız" dedi.
81 İLDE İADE NOKTASI SİSTEMİ KURULACAK
DOA sistemi kapsamında market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve HOREKA (otel, restoran ve kafe) işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek.
İşletmeler, iade edilen ambalajları biriktirerek seçtikleri saha operatörlerine teslim edecek. Sisteme dahil olacak işletmelerin DBYS üzerinden kayıtlarını tamamlaması gerekecek.
EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR LİRA KATKI
Bakan Kurum, sistemle birlikte yılda yaklaşık 25 milyar ambalajın geri kazanılacağını belirterek, uygulamanın ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlayacağını ifade etti.
Kurum, geri dönüşümle birlikte enerji tasarrufu, emisyon azaltımı ve hammadde kazanımı gibi çok yönlü faydaların elde edileceğini söyledi.
PİLOT UYGULAMADAN ÜLKE GENELİNE
Sistemin daha önce Sakarya'da pilot olarak başlatıldığını ve 0,25 TL teşvik bedeli uygulandığını hatırlatan Kurum, 1 Temmuz 2026 itibarıyla modelin Türkiye genelinde yeni bir aşamaya geçtiğini ve depozito bedelinin 1 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.
DOA DİJİTAL CÜZDANLA İADE İMKANI
Sistem kapsamında vatandaşlar, "DOA" logolu ambalajları Depozito İade Makineleri'ne (DİM) veya iade noktalarına teslim ederek teşvik bedelini anında alabilecek.
Ödemeler DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdana aktarılacak. Kullanıcılar bu tutarı banka hesabına transfer edebilecek, ATM'den çekebilecek veya alışverişte kullanabilecek.
TÜRKİYE ÖNCÜ OLACAK
Dünya genelinde 20'den fazla ülkede uygulanan depozito sistemlerinin, 2026 itibarıyla yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin devreye aldığı dijital altyapı tabanlı modelin ise uluslararası ölçekte örnek uygulamalardan biri olması hedefleniyor.