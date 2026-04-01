'BUGÜNE KADAR ALDATIYORDUK'

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB'nin Yerebatan Sarnıcı kararına tepki gösterdi. İBB yönetiminin sarnıç fiyatları üzerinden halkı aldattığını kabul ettiğini belirten Baykal, resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Düne kadar 300-500 TL'ye gezdirdiği Yerebatan Sarnıcı'nı bugün 1 TL'ye gezdiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa verdiği mesaj net: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediniz. Bugüne dek sizi aldatıyorduk. Bundan sonra Müze Kart ile bedava gezebileceğiniz için biz de siz kazıklandığınızı fark etmeden fiyatları düşürelim dedik'. Yani 2 kez aldatılıyoruz.

Kandırmak, aldatmak çeşitli kültürlerde ahlaken yanlış kabul edilen eylemlerdir. Hedefimiz temiz toplum ise bunları bilelim. Sarnıç Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği için bu kadar üzülmelerine hiç gerek yok. Yunanistan'a devredilmiyor, yine biz gezeceğiz, geliri yine ülkemize gelecek. Hepimiz biriz, hep beraberiz."