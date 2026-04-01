Yerebatan Sarnıcı'nın tapusu 1 Nisan 2026'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin mülkiyet devrine misilleme olarak bilet fiyatlarını düşürmesi, kamuoyunda fiyatlar üzerinden halkın aldatıldığı eleştirilerini beraberinde getirdi.
İBB yönetiminin "el koyma" olarak lanse ettiği mülkiyet transferleri, aslında 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinin uygulanması olarak öne çıkıyor.
Kanun, vakıf yoluyla vücuda gelip Hazine, belediye veya özel idare mülkiyetine geçmiş kültür varlıklarının mazbut vakfına devrini emrediyor.
Hukukçular, belgelerle ispatlanan vakıf eserlerinin tescilinin kanuni zorunluluk olduğunu, aksi yöndeki ısrarın hukuka direnç anlamına geldiğini belirtiyor.
ASLAN'DAN BİZANS HESABI
1526 yıllık Yerebatan Sarnıcı tapusu, 1 Nisan 2026 tarihinde İBB'den alınarak asıl sahibi olan vakfına tescil edildi.
Karara tepki gösteren İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Yerebatan Sarnıcı yapıldığında daha Osmanlı Devleti kurulu değil. Bu sarnıca 'Osmanlı vakfıdır' deyip Vakıflar'a devretmek akılla alay etmektir." şeklinde akla ziyan bir açıklama yaptı.
Sarnıcın Osmanlı'dan önce yapıldığını iddia ederek vakıf olamayacağını öne süren Aslan'a rağmen tarihi kayıtlar, Yerebatan Sarnıcı'nın vakıf sistemine entegrasyonunu doğruluyor. Yerebatan Sarnıcı'nın Osmanlı döneminde Sarayburnu ve Bahçe Kapısı civarına "su dağıtım merkezi" olarak vakıf sistemine entegre edildiği biliniyor.
ÜÇ KURUŞLUK POPÜLİZM
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Yerebatan Sarnıcı'nı 15 günde boşaltmasını istediği İBB bilet fiyatlarını düşürdü. İBB yönetimi, mülkiyet devrine misilleme olarak sarnıç giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 TL'ye indirdi.
Nuri Aslan, kararı "Bu hukuksuzluğa karşı bugünden itibaren Türk vatandaşlarına Yerebatan Sarnıcı ziyaretini sadece 1 TL yapıyoruz." diyerek duyurdu.
Nuri Aslan, turistlere yönelik bedelle ilgili ise açıklama yapmadı.
İBB yönetimi Yerebatan Sarnıcı'na giriş ücreti olarak yerli vatandaşlardan 450 TL, yabancılardan 1.950 TL alıyordu.
'BUGÜNE KADAR ALDATIYORDUK'
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB'nin Yerebatan Sarnıcı kararına tepki gösterdi. İBB yönetiminin sarnıç fiyatları üzerinden halkı aldattığını kabul ettiğini belirten Baykal, resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Düne kadar 300-500 TL'ye gezdirdiği Yerebatan Sarnıcı'nı bugün 1 TL'ye gezdiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa verdiği mesaj net: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediniz. Bugüne dek sizi aldatıyorduk. Bundan sonra Müze Kart ile bedava gezebileceğiniz için biz de siz kazıklandığınızı fark etmeden fiyatları düşürelim dedik'. Yani 2 kez aldatılıyoruz.
Kandırmak, aldatmak çeşitli kültürlerde ahlaken yanlış kabul edilen eylemlerdir. Hedefimiz temiz toplum ise bunları bilelim. Sarnıç Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği için bu kadar üzülmelerine hiç gerek yok. Yunanistan'a devredilmiyor, yine biz gezeceğiz, geliri yine ülkemize gelecek. Hepimiz biriz, hep beraberiz."