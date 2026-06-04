İzmir'deki kooperatif vurgunu mağdurlarından CHP'li Özel'e sert tepki: "Yolsuzluklar diz boyu! Hala "operasyonlar siyasi" diyorsun"

Onur Küçük Yapımı yarım kalan kooperatiflerin başkanlarının yaşadıkları mağduriyeti anlatmak amacıyla Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Ensar Aytekin ile bir araya geldiğini ifade eden Küçük, " Ensar Aytekin kooperatif başkanlarına ah vah öyle mi oldu, ne yapabiliriz demekten başka bir şey yapmadı, görmezden geldi. Ne yazık ki kooperatif başkanları CHP'li idarecilerin olayı geçiştirmeye çalışan bu tavırları ile karşı karşıya bırakıldı. Çok sayıda insan mağdur oldu " diye konuştu.

CHP ÜYESİ OLARAK BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIK Onur Küçük (35), İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile Uzundere'deki New Town Yapı Kooperatifi'nden 2 daire satın aldığını ancak gelinen süreçte binlerce vatandaşla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.





CHP MAĞDURLARLA KONUŞULMADI YOLSUZLUĞA KARIŞANLARA SAHİP ÇIKTI

İzmir'de 6 kooperatifte 4 bini kooperatif üyesi, 1500'ü de arsa sahibi olmak üzere toplamda 5 bin 500 ailenin mağdur edildiğini belirten Küçük şunları söyledi: "CHP üyesi bir kişi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Burada 5 bin 500 mağdur aile var. Bugüne kadar Özgür Özel bir tane kooperatif üyesini dahi dikkate almadı. İzmir'de bu işi araştırması, kooperatif mağdurları ile konuşup rapor hazırlaması için Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'i görevlendirdi. O da mağdurlarla konuşmak yerine gitti kooperatif yolsuzluğuna adı karışan il başkanlarına sahip çıktı. Her seferinde konuyu değerlendiriyoruz diyerek geçiştirdi. Kentte kaldığı süre zarfında ne bir kooperatif başkanı, ne bir mağdur kooperatif üyesi hiç kimseyle görüşmedi, muhatap olmadı."

45 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinin İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatifi eli ile inşaatına başladığı kentin 3 ayrı noktasındaki 6 kooperatif 5 bin 500 aileyi mağdur etti. Soruşturma kapsamında içlerinde İZBB eski Başkanı Tunç Soyer, İzbeton Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, kooperatifin kurucu ortakları arasında yer alan dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 kişi tutuklandı. 65 kişi hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





Haber: Ertan Güncaner

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