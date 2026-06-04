İzmir'deki kooperatif vurgunu mağdurlarından CHP'li Özel'e sert tepki: "Yolsuzluklar diz boyu! Hala "operasyonlar siyasi" diyorsun"
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı açıklamalar, İzmir'deki kooperatif mağdurlarının tepkisini çekti. Özel'in CHP'li belediyelere yönelik hukuki operasyonları "siyasi" olarak nitelendirmesine tepki gösteren mağdurlar, "Yolsuzluklar bu kadar patlamış, pik yapmış, tecavüzcü, tacizci isimleri ihraç edemedin. Yolsuzluklar diz boyu... Hâlâ 'Operasyonlar siyasi' diyorsun... Geç bunları" ifadeleriyle tepki gösterdi. Toplamda 5 bin 500 ailenin mağdur edildiğini belirten CHP'li Onur Küçük, CHP'nin görevlendirdiği Bihlun Tamaylıgil'in mağdurlarla konuşmak yerine kooperatif yolsuzluğuna adı karışan il başkanlarına sahip çıktığını bildirdi.
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- CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı açıklamalar, İzmir'deki kooperatif mağdurlarının tepkisini çekti.
- İzmir Uzundere'de mağdur olan kooperatif üyesi Onur Küçük, sosyal medyada Özgür Özel'e tepki gösterdi.
- Küçük, Özel'in partisine mensup yolsuzluk yapan belediye başkanlarına sahip çıktığını iddia etti.
- İzmir'de 5 bin 500 ailenin kooperatif mağduriyeti yaşadığı belirtildi.
- Kooperatif mağdurları, CHP'li yöneticilerin sorunlarını görmezden geldiğini ileri sürdü.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı grup toplantısında sarf ettiği sözler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği CHP'li kooperatif üyelerinin tepkisini çekti.
CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ
İzmir Uzundere'de mağdur olan kooperatif üyesi Onur Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özel'in, partisine mensup yolsuzluk yapan belediye başkanlarına, il başkanlarına sahip çıktığını belirten Küçük, onun grup toplantısında sarf ettiği sinkaflı sözlere de tepki gösterdi.
YOLSUZLUKLAR, TACİZ...
Özel'in CHP'li belediyelere yapılan operasyonların siyasi olduğu yönündeki söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Küçük şunları söyledi: "Manisa milletvekili Özgür Özel. Kaçak grup toplantısında böyle yavşak filan diyordun ama kime diyordun sen bu lafları anlatır mısın? Ben İzmir kooperatif mağduruyum. Aylarca senin kurmayların mı kankaların mı diyeyim artık Whatsapp'tan da darladım, telefonla da konuştum. Sana bile Whatsapp'tan yazdım. Kooperatifçi, yolsuz il başkanlarına sahip çıkma, diye, sahip çıktın.
KENDİNİZİ TEMİZLEYİN
"Yani yolsuzluklar bu kadar patlamış, pik yapmış, Uşak konusu ayrı bir konu. Belinde havlu, elinde mızrak Yunan tanrısı gibi 4 tane sevgili yapmış adamı ihraç edemedin. Görele'de belediye başkanının, evladı yaşındaki kızı taciz ettiği konusu var. Belediyelerde binlerce yolsuzluk var. Hâlâ diyorsun ki bu olay AK Parti. Ne siyasisi abicim geç geç. Önce kendi kapınızdaki sorunları temizleyin."
Yapımı yarım kalan kooperatiflerin başkanlarının yaşadıkları mağduriyeti anlatmak amacıyla Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Ensar Aytekin ile bir araya geldiğini ifade eden Küçük, "Ensar Aytekin kooperatif başkanlarına ah vah öyle mi oldu, ne yapabiliriz demekten başka bir şey yapmadı, görmezden geldi. Ne yazık ki kooperatif başkanları CHP'li idarecilerin olayı geçiştirmeye çalışan bu tavırları ile karşı karşıya bırakıldı. Çok sayıda insan mağdur oldu" diye konuştu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Küçük'ün paylaşımını kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi.
CHP ÜYESİ OLARAK BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIK
Onur Küçük (35), İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile Uzundere'deki New Town Yapı Kooperatifi'nden 2 daire satın aldığını ancak gelinen süreçte binlerce vatandaşla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.
CHP MAĞDURLARLA KONUŞULMADI YOLSUZLUĞA KARIŞANLARA SAHİP ÇIKTI
İzmir'de 6 kooperatifte 4 bini kooperatif üyesi, 1500'ü de arsa sahibi olmak üzere toplamda 5 bin 500 ailenin mağdur edildiğini belirten Küçük şunları söyledi: "CHP üyesi bir kişi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Burada 5 bin 500 mağdur aile var. Bugüne kadar Özgür Özel bir tane kooperatif üyesini dahi dikkate almadı. İzmir'de bu işi araştırması, kooperatif mağdurları ile konuşup rapor hazırlaması için Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'i görevlendirdi. O da mağdurlarla konuşmak yerine gitti kooperatif yolsuzluğuna adı karışan il başkanlarına sahip çıktı. Her seferinde konuyu değerlendiriyoruz diyerek geçiştirdi. Kentte kaldığı süre zarfında ne bir kooperatif başkanı, ne bir mağdur kooperatif üyesi hiç kimseyle görüşmedi, muhatap olmadı."
45 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinin İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatifi eli ile inşaatına başladığı kentin 3 ayrı noktasındaki 6 kooperatif 5 bin 500 aileyi mağdur etti. Soruşturma kapsamında içlerinde İZBB eski Başkanı Tunç Soyer, İzbeton Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, kooperatifin kurucu ortakları arasında yer alan dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 9 kişi tutuklandı. 65 kişi hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Haber: Ertan Güncaner