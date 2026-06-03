Galata Kulesi bu kez "Sıfır Atık Haftası" için aydınlandı: Büyük ilgi gördü
İstanbul’un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında muhteşem bir mapping gösterisine ev sahipliği yaptı. Çevre ve sürdürülebilirlik bilincine dikkat çeken animasyonlar, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Galata Kulesi'nde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında 'Sıfır Atık' temalı mapping gösterisi düzenlendi.
- Sıfır Atık Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte kule yüzeyine sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı.
- Gösteri, sıfır atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekmeyi hedefledi.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında, "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi yapıldı.
GALATA KULESİ'NDE 'SIFIR ATIK' GÖSTERİSİ
Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan
Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Sıfır Atık Vakfı tarafından hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'un tarihi simge yapılarından Galata Kulesi'nde "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi düzenlendi.
Gösteride, kulenin yüzeyine sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı.
"Sıfır Atık" yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, hafta boyunca yürütülen farkındalık çalışmalarının önemli duraklarından biri oldu.
Galata Kulesi çevresinde bulunan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.