CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan temizlik! Özgür Özel’den yeni kaos planı: İl başkanlarına vekillik sözü siyasi itaatsizlik çağrısı

ÖZEL GENEL MERKEZE SAVAŞ AÇTI Mutlak butlan kararını tanımayarak genel merkeze savaş açan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu kez "Siyasi itaatsizlik" çağrısıyla il-ilçe başkanları üzerinden partideki kaosu 81 ile yaymaya hazırlanıyor. Yurt genelindeki CHP'li il-ilçe başkanlarının önemli bir kısmı, mutlak butlan kararından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik çok ağır ifadelerle eleştiriler yöneltiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu



KILIÇDAROĞLU 40'I AŞKIN İL VE İLÇE BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAK



Bu kapsamda Kılıçdaroğlu ve MYK'sının kararıyla kısa süre içerisinde 40'ı aşkın il başkanı ile birçok ilçe başkanının görevden alınması bekleniyor.



ÖZEL'DEN 81 İL BAŞKANINA TALİMAT



Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre Özel, kurmayları aracılığıyla il-ilçe başkanlarına gönderdiği mesajda "Kemal Bey'in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin" talimatı verdi. Bu kapsamda bazı il ve ilçelerde parti binalarının son ana kadar boşaltılmayabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in bu hamlesiyle Ankara'da kaosu 81 ile yaymayı hedeflediği de öne sürülüyor.