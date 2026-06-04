CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan temizlik! Özgür Özel’den yeni kaos planı: İl başkanlarına vekillik sözü siyasi itaatsizlik çağrısı
CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibini eleştiren Özgür Özel, il-ilçe örgütlerindeki gücünü muhafaza etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu ve MYK'sının kararıyla kısa süre içerisinde 40'ı aşkın il başkanı ile birçok ilçe başkanının görevden alınması beklenirken Özel'in 81 il başkanına "vekil yapma" sözü verdiği ve "Siyasi itaatsizlik" yapmalarını istediği iddia edildi.
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- CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, partide mutlak butlan kararını tanımayarak genel merkeze karşı siyasi itaatsizlik çağrısı yaptı.
- Kılıçdaroğlu yönetimi, kısa sürede 40'ı aşkın il başkanı ve birçok ilçe başkanını görevden almayı planlıyor.
- Özel, 81 il başkanına 'Kemal Bey'in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin' talimatı verdi.
- Özgür Özel, il başkanlarına vekil olma sözü vererek onları yönetime karşı desteklediğini gösterdi.
- CHP'de yaşanan iç çekişmeler nedeniyle parti genelinde ciddi bir gerginlik ve bölünme yaşanıyor.
CHP'deki mutlak kararı sonrası yaşanan iç tartışmalarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arınma planı yaparken Manisa Milletvekili Özgür Özel partideki kaosu 81 ile yaymaya hazırlanıyor.
ÖZEL GENEL MERKEZE SAVAŞ AÇTI
Mutlak butlan kararını tanımayarak genel merkeze savaş açan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bu kez "Siyasi itaatsizlik" çağrısıyla il-ilçe başkanları üzerinden partideki kaosu 81 ile yaymaya hazırlanıyor. Yurt genelindeki CHP'li il-ilçe başkanlarının önemli bir kısmı, mutlak butlan kararından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik çok ağır ifadelerle eleştiriler yöneltiyor.
KILIÇDAROĞLU 40'I AŞKIN İL VE İLÇE BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAK
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu ve MYK'sının kararıyla kısa süre içerisinde 40'ı aşkın il başkanı ile birçok ilçe başkanının görevden alınması bekleniyor.
ÖZEL'DEN 81 İL BAŞKANINA TALİMAT
Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre Özel, kurmayları aracılığıyla il-ilçe başkanlarına gönderdiği mesajda "Kemal Bey'in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin" talimatı verdi. Bu kapsamda bazı il ve ilçelerde parti binalarının son ana kadar boşaltılmayabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in bu hamlesiyle Ankara'da kaosu 81 ile yaymayı hedeflediği de öne sürülüyor.
İL BAŞKANLARINA VEKİLLİK SÖZÜ
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 81 il başkanına "vekil yapma" sözü verdiği ve Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmaları halinde, "Siyasi itaatsizlik" yapmalarını istediği iddia edildi. Özgür Özel'in bu hamlesiyle Ankara'da kaosu 81 ile yaymayı hedeflediği de öne sürülüyor.
Haber: Murathan Yıldırım