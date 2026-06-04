Şüphelilerden bazıları.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ilk etapta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekip dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, geçen mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda aralarında ilçe emniyet müdürü ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 kişi tutuklandı.