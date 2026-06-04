Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: Komiser Atakan Kaçar yakalandı
Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar gözaltına alındı. Dosya kapsamında daha önce aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.
- 2018 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı gerçekleştirildi.
- Kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
- Mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda aralarında ilçe emniyet müdürü ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı.
- Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ilk etapta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden incelemeye almıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.
KOMİSER ATAKAN GÖZALTINA ALINDI
Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturmalar kapsamında Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri Atakan Kaçar bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ilk etapta yüksekten düşme olarak kayıtlara geçti. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekip dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, geçen mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda aralarında ilçe emniyet müdürü ve emniyet personelinin de bulunduğu 23 kişi tutuklandı.