Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 8,2’ye geriledi: 36 aydır tek hane çizgisi sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verileri açıkladı ve istihdam politikalarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak hesaplandı ve işgücü sayısı 35 milyon 34 bin kişiye yükseldi.

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalarak yüzde 14,5'e geriledi.

İstihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 166 bin olurken istihdam oranı yüzde 48,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti ve 36 aydır tek haneli seviyesini korudu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,5 puanlık düşüşle yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı 36 aydır tek haneli seviyesini korumuş oldu.

İSTİHDAM 32,1 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 166 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise yüzde 48,1 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,4 OLDU: GENÇ İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre işgücü sayısı 35 milyon 34 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 14,5'e geriledi.