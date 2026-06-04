Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 8,2’ye geriledi: 36 aydır tek hane çizgisi sürüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı aylık bazda sınırlı artış gösterse de yıllık düşüşünü sürdürerek yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Genç işsizlikte de dikkat çekici bir azalma kaydedildi.
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- Türkiye'de işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti ve 36 aydır tek haneli seviyesini korudu.
- İstihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 166 bin olurken istihdam oranı yüzde 48,1 seviyesinde gerçekleşti.
- Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalarak yüzde 14,5'e geriledi.
- İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak hesaplandı ve işgücü sayısı 35 milyon 34 bin kişiye yükseldi.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verileri açıkladı ve istihdam politikalarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,5 puanlık düşüşle yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı 36 aydır tek haneli seviyesini korumuş oldu.
İSTİHDAM 32,1 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI
Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 166 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise yüzde 48,1 seviyesinde gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,4 OLDU: GENÇ İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
Verilere göre işgücü sayısı 35 milyon 34 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 14,5'e geriledi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Vedat Işıkhan, istihdam politikalarına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"İşsizlik oranı, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü.
İstihdam sayımız, aynı dönemde; 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise %48,1 oldu. İşgücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, işgücüne katılma oranımız ise %52,4 olarak gerçekleşti. İşgücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
En büyük hedeflerimizden birisi gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yöneltmek, nitelikli beceriler kazanmalarını sağlayarak onları istihdama kazandırmaktır. Uyguladığımız GÜÇ gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı %14,5'e geriledi. Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın
@RTErdogan
'ın liderliğinde ülkemizin çalışma hayatını geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştireceğiz."
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