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Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile jandarma ekiplerinin yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait olduğu belirlenen otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu açıklandı.

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Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
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  • Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
  • Şüphelilere ait İzmir Çeşme'deki 4 yıldızlı otel, 109 arsa ve tarla, 33 daire, 4 iş yeri, 7 araç ve 128 banka hesabına el konuldu.
  • El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirlendi.
  • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı 8 ay süren teknik ve fiziki takip yürüttü.
  • Şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu.

Diyarbakır’da suç gelirlerine kilit

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.(Haberde yer alan fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

8 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu-3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama' ile '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından elde edilen gelirlerle mal varlığı edindikleri değerlendirilen 18 şüpheli hakkında, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu-4

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen mal varlığı şu şekilde:

  • 4 yıldızlı 1 otel (İzmir/Çeşme),
  • 3 özel halk otobüsü,
  • 3 özel halk otobüsü hattı,
  • 2 taksi,
  • 2 taksi hattı,
  • Diyarbakır'da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla,
  • Çeşme'de 9 dönümlük 1 arsa,
  • 7 araç,
  • 33 daire,
  • 4 iş yeri,
  • 128 banka hesabı.

Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu-5

El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirtildi.

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Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu-7 Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu-8 Diyarbakır'da uyuşturucu gelirleriyle kurulan servet ağı çökertildi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu-9
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