Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilere ait İzmir Çeşme'deki 4 yıldızlı otel, 109 arsa ve tarla, 33 daire, 4 iş yeri, 7 araç ve 128 banka hesabına el konuldu.

El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı 8 ay süren teknik ve fiziki takip yürüttü.

Şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu. Diyarbakır’da suç gelirlerine kilit

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.(Haberde yer alan fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) 8 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.