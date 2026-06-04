Mayıs verileri açıklandı: Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

22 Mayıs 2025 tarihinde 2,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rekoru kırıldı.

Mayıs ayında ihracat yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 28 milyar 103 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin Mayıs ayı dış ticaret açığı yüzde 15,7 azalarak 5,6 milyar dolara geriledi ve son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 azalarak 5,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yükseliş göstererek son 20 ayın zirvesine ulaştı.

İHRACAT VE İTHALATTA DÜŞÜŞ

Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 düşüşle 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 10,7 azalarak 28 milyar 103 milyon dolar seviyesine indi.

Veriler, dış ticarette genel hacimde daralma yaşanmasına rağmen dengenin kısmen iyileştiğine işaret etti.

GÜNLÜK İHRACATTA TARİHİ REKOR

Bakan Bolat, aylık tabloya rağmen günlük ihracatta dikkat çekici bir rekor kırıldığını da açıkladı. 22 Mayıs 2026 tarihinde 2,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat değerine ulaşıldı.

TAKVİM VE BAYRAM ETKİSİ

İhracattaki düşüşün temel nedenlerinden biri olarak bayram ve takvim kaynaklı iş günü kaybı gösterildi. Bu yıl Mayıs ayında iş günü sayısının 20 günden 14 güne düştüğü belirtildi.

Bu durumun ihracatta yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir kayba yol açtığı değerlendirilirken, etkinin geçici olduğu vurgulandı.

Bakan Bolat, takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracattaki düşüşün Haziran ayında büyük ölçüde telafi edilmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca günlük ortalama ihracatın arttığına dikkat çekilerek, temel eğilimin olumlu olduğu mesajı verildi.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel