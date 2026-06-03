Bolat, Paris'te OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak ve AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşecek.

Türkiye-Fransa dış ticaret hacmi son beş yılda yüzde 71 artarak 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldi.

Fransız şirketleri gelecek üç yıl içinde Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni yatırım yapmayı planlıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Fransa arasındaki dış ticaret hacminin 2030 yılına kadar 30 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bolat, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, 2030 yılına doğru 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

PARİS'TE YOĞUN EKONOMİ DİPLOMASİSİ

Paris'te Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Fransa üyeleriyle bir araya gelen Bolat, ayrıca Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa'daki Türk iş insanlarının önemli başarılara imza attığını vurgulayan Bolat, yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığı ülkede Türk toplumunun eğitimden sanayiye, hizmetlerden ulaştırmaya kadar birçok alanda güçlü bir konuma ulaştığını söyledi. Türk iş insanlarının iki ülke arasında ticaret ve yatırım köprüleri kurduğunu belirten Bolat, hükümet olarak diaspora mensuplarının yanında olduklarını ifade etti.

FRANSIZ ŞİRKETLERİNDEN 5 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM PLANI

MEDEF toplantısına Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 24 Fransız şirketinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığını kaydeden Bolat, görüşmelerde Türkiye'nin yatırım ortamını ve Avrupa ile ekonomik entegrasyonunu anlattıklarını söyledi.

Bolat, Fransız şirketlerinin Türkiye'de yaklaşık 140 bin kişiye doğrudan, 400 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağladığını belirterek, bu yatırımların Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Fransız tarafının gelecek üç yıl içinde Türkiye'ye yönelik yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni yatırım projeleri planladığını aktaran Bolat, bu durumun iki ülke arasındaki ekonomik güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

TİCARET SON 5 YILDA YÜZDE 71 ARTTI

Türkiye-Fransa ticaretindeki büyümenin dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Bolat, son beş yılda dış ticaret hacminin yüzde 71 artarak 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Bu yıl ticaret hacminin 25 milyar dolar sınırını aşabileceğine işaret eden Bolat, "Hedefimiz 2030'a doğru 30 milyar dolar toplam ticarete ulaşmak." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE "MADE İN EU" SÜRECİ

Görüşmelerde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonun da ele alındığını belirten Bolat, AB Komisyonu'nun mart ayında aldığı ve Türkiye'yi de Gümrük Birliği kapsamında "Made in EU" değerlendirmesine dahil eden kararın son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu kararın elde edilmesinde Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomatik ve ticari girişimlerin etkili olduğunu vurgulayan Bolat, sürecin Avrupa Birliği kurumlarında takip edilmeye devam edeceğini ifade etti.

OECD'DE KRİTİK TEMASLAR

Paris temasları kapsamında OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na da katılacak olan Bolat'ın, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile Kanadalı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Bolat ayrıca OECD toplantıları çerçevesinde düzenlenecek panellerde Türkiye adına üç ayrı konuşma yapacak.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel