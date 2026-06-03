Yarışma İleri Dönüşüm-Faydalı Model, Gıda İsrafı Temalı Kısa Film, Atıktan Sanata ve Yaşayan Okul Bahçeleri olmak üzere dört kategoride düzenlendi.

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenci ve okullar, İstanbul Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi 'nde düzenlenen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Celile Eren Ökten , İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş 'ın katıldığı törenle ödüllerine kavuştu.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Birleşmiş Milletler nezdinde küresel bir çevre hareketine dönüşen ve dünyaya yayılan Sıfır Atık yaklaşımı, genç nesillerin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına ilham vermeyi sürdürüyor.

Yarışma kapsamında yer alan dört kategori bu dönüşümün farklı boyutlarını temsil etmektedir. İleri dönüşüm odaklı faydalı model çalışmaları atığın bir sorun olmaktan çıkarılıp değere dönüştürülebileceğini göstermektedir. Gıda israfı temalı kısa filmler görünmeyen bir küresel problemi görünür kılmakta ve toplumsal farkındalığı güçlendirmektedir. Bu eğitim öğretim yılında "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" diyerek başladık. "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında hazırladığımız 10 aylık tematik takvimde sıfır atık, orman, iklim değişikliği, su verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi hayati temalarda yüz binlerce etkinlik gerçekleştirdik.

Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nın farklı ülkelerden öğrencilerin aynı hedef etrafında buluştuğu bir ortak üretim ve farkındalık sunduğunu söyleyen Ökten, şöyle devam etti:

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten , Sıfır Atık yaklaşımını Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmalarla küresel bir harekete dönüşerek insanlığın doğayla bu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir dönüm noktası haline geldiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılın Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz, öğrencilerimizin çevresel sorumluluk bilincini erken yaşlardan itibaren içselleştirmeleridir. Bizler biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir. Çevre bilinci ise okul sıralarında yeşerir. Bizler gibi. İşte bu inançla bugün tam 40 binden fazla okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazanarak bu dönüşümün öncüsü olmuştur. Aynı şekilde 2 bine yakın geri dönüşüm kütüphanesi ile evraklarımızı hem kitapla hem de çevre dostu bir yaşam fonksiyonları hususunda gururunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, İstanbul'u "Sıfır Atığın Başkenti" yapma hedefine dikkat çekerek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfımızın koordinasyonunda ilk defa 1-7 Haziran, Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. 1500'ün üzerinde buna benzer etkinlik yapacak bütün paydaşlar, kamu, sivil toplum kuruluşları, kurumsal firmalar, vatandaşlar, herkesin işin içerisinde olduğu, paydaşların olabildiğince geniş olduğu bir hafta ve etkinlikler serisi olacak. Bunun neticesinde de inanıyorum ki başta çocuklarımız, genç kardeşlerimiz olmak üzere geleceğe yönelik adeta birer fidan gibi, bunun bir kalıcı kültür olması ve sıfır atığın anlaşılmasıyla ilgili kocaman bir adım atılmış olacak" dedi.

"FORUM, TEK BAŞINA BİR ÜLKENİN BİLE YAPAMAYACAĞI BÜYÜKLÜKTE BİR ETKİNLİK"

Hafta kapsamındaki Sıfır Atık Forumu'na 120'si bakan olmak üzere, 183 ülkeden katılımın olacağını söyleyen Gül, "Bu etkinlik orijinal ölçekte bir ülkenin tek başına bile yapamayacağı büyüklükte bir etkinlik. Bunu neden anlatıyorum? Şundan anlatıyorum. Sıfır Atık, Türkiye ile birlikte dalgalanan bir bayrağa dönüştü. Son sözü Türkiye söylüyor"

"İSTANBUL'A SIFIR ATIK HAFTASI MARKASI KAZANDIRILDI"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık Haftası vizyonunu ortaya koyduğu için İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkürlerini ileterek, "Sayın Valimiz İstanbul şehrine Sıfır Atık Haftası markasının kazandırılmasına liderlik etti. Dünyanın büyük şehirlerinde, Londra'da, Paris'te veya Asya'daki diğer büyük şehirlerde iklim haftaları var. Bu haftalar bu şehirdeki insanlarla beraber kutlanıyor. Biz de bu yıl itibariyle İstanbul'a bir Sıfır Atık Haftası kazandırdık ve Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik vatandaşlarımızın katılımlarıyla beraber gerçekleşiyor. İstanbul'da bir sinerji yakalamak istedik ve 16 milyon hemşehrimizle beraber bu sinerjiyi yakaladık" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ VE VALİLİĞİMİZ BİZİM EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZ"

2017 yılında Sayın Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti: "Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor ve sürmeye devam edecek. Bizim bu bağlamdaki en önemli paydaşımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarımız. Bu bağlamda emeği geçen bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e şükranlarımı arz etmek istiyorum."

YARIŞMA İLE GERİ DÖNÜŞÜM, İLERİ DÖNÜŞÜM VE GIDA İSRAFINA KARŞI ÖZGÜN PROJELER BİR ARAYA GELDİ

Sıfır Atık Vakfı'nın çevre bilincinin erken yaşlarda güçlendirilmesi, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmesinin teşvik edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaların önemli bir parçası olan yarışma; geri dönüşüm, ileri dönüşüm, gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları alanlarında ortaya konulan özgün projeleri bir araya getirdi.

Çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve genç nesillerin çevre dostu projelere yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma; "İleri Dönüşüm–Faydalı Model", "Gıda İsrafı Temalı Kısa Film", "Atıktan Sanata" ve "Yaşayan Okul Bahçeleri" olmak üzere dört ana kategoride gerçekleştirildi.