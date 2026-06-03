CHP’li Güzelbahçe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Tutuklu sayısı arttı
İzmir’de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Göçtü tutuklandı. Dosyada tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
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- İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşi inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü yurt dışından dönüşte havalimanında gözaltına alındı.
- Göçtü çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
- Daha önce Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve İmar Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.
- 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda belediye başkanı, eşi, eski başkan ve meclis üyeleri hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü ve Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü hakkında gözaltı kararı verilmişti.
26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü dışında kalan şüpheliler gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
YURT DIŞINDAN DÖNÜNCE HAVALİMANINDA YAKALANDILAR
Operasyon sırasında yurt dışında oldukları belirlenen Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü, Türkiye'ye dönüşlerinde havalimanında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Göçtü çifti, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 4 OLDU
Son tutuklamalarla birlikte Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.