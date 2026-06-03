Adalette yeni dönem: 140 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Gürlek: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi.
Adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alındığını belirtti.
YARGIDA İHTİSASLAŞMA HAMLESİ
Bakan Gürlek, yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
|Mahkeme türü
|Sayı
|Ağır Ceza Mahkemesi
|1
|Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
|1
|Çocuk Mahkemesi
|3
|Asliye Ceza Mahkemesi
|46
|Sulh Ceza Hâkimliği
|1
|İnfaz Hâkimliği
|4
|Asliye Hukuk Mahkemesi
|36
|Sulh Hukuk Mahkemesi
|1
|Asliye Ticaret Mahkemesi
|5
|Aile Mahkemesi
|2
|İş Mahkemesi
|24
|Tüketici Mahkemesi
|16
|Toplam
|140
"ADALET HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ GÜÇLENECEK"
Gürlek, "Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, yeni kurulan mahkemelerin vatandaşlara ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.