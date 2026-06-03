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Adalette yeni dönem: 140 yeni mahkeme kuruluyor

Bakan Gürlek: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi.

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Adalette yeni dönem: 140 yeni mahkeme kuruluyor

Adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alındığını belirtti.

YARGIDA İHTİSASLAŞMA HAMLESİ

Bakan Gürlek, yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Mahkeme türüSayı
Ağır Ceza Mahkemesi1
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi1
Çocuk Mahkemesi3
Asliye Ceza Mahkemesi46
Sulh Ceza Hâkimliği1
İnfaz Hâkimliği4
Asliye Hukuk Mahkemesi36
Sulh Hukuk Mahkemesi1
Asliye Ticaret Mahkemesi5
Aile Mahkemesi2
İş Mahkemesi24
Tüketici Mahkemesi16
Toplam140

"ADALET HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ GÜÇLENECEK"

Gürlek, "Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, yeni kurulan mahkemelerin vatandaşlara ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.

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