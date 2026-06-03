Adalette yeni dönem: 140 yeni mahkeme kuruluyor

Adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alındığını belirtti.

YARGIDA İHTİSASLAŞMA HAMLESİ

Bakan Gürlek, yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Mahkeme türü Sayı Ağır Ceza Mahkemesi 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 1 Çocuk Mahkemesi 3 Asliye Ceza Mahkemesi 46 Sulh Ceza Hâkimliği 1 İnfaz Hâkimliği 4 Asliye Hukuk Mahkemesi 36 Sulh Hukuk Mahkemesi 1 Asliye Ticaret Mahkemesi 5 Aile Mahkemesi 2 İş Mahkemesi 24 Tüketici Mahkemesi 16 Toplam 140

"ADALET HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ GÜÇLENECEK"

Gürlek, "Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, yeni kurulan mahkemelerin vatandaşlara ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel