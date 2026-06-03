Türkiye’den Cenevre’de net mesaj! Bakan Işıkhan BM kürsüsünde konuştu: “İnsan onurunu korumayan sistem güçlü olamaz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,BM ILO’nun 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı’nda yaptığı konuşmada yapay zekanın çalışma hayatındaki etkilerinden sosyal adalete, genç istihdamından Filistin’de yaşanan insanlık dramına kadar birçok başlıkta Türkiye’nin yaklaşımını anlattı. Işıkhan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sert sözlerle kınayarak, yardım misyonlarına yönelik müdahalelerin “küresel vicdana saldırı” olduğunu söyledi.
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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ILO'nun 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurul'a hitap etti.
- Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na saldırmasını insanlıktan uzak olarak nitelendirdi ve aralarında Türk sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu saldırıyı küresel vicdana yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.
- Bakan Işıkhan, Türkiye'nin yapay zekayı emeğin yerine geçen değil emeğin niteliğini güçlendiren bir dönüşüm alanı olarak değerlendirdiğini belirtti.
- Işıkhan, Türkiye'nin Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile gençlere staj, işbaşı öğrenme ve ücret destekleri sağlayarak erken istihdam imkanı sunduğunu açıkladı.
- Türkiye'nin Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun ortağı ve Koordinasyon Grubu üyesi olarak uluslararası çalışmalara katkı sunduğu ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Genel Kurul'a hitap etti.
Birleşmiş Milletler Binası'nda gerçekleştirilen oturumda konuşan Işıkhan, çalışma hayatının geleceğinde yapay zekanın önemli bir rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin bu dönüşümü insan odaklı bir anlayışla ele aldığını ifade etti.
Işıkhan, "Türkiye olarak yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren, insanı dışlayan değil, insana yakışır işi destekleyen bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz" dedi.
"ADİL GEÇİŞ SOSYAL ADALETİN PARÇASIDIR"
Dijital dönüşümün çalışma hayatına entegrasyonu konusunda Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirten Işıkhan, veri tabanlı uygulamalar ve dijital sistemlerle istihdam hizmetlerinin daha etkin hale getirildiğini söyledi.
Afetler, savaşlar, ekonomik belirsizlikler, iklim krizi ve düzensiz göç hareketlerinin çalışma hayatını küresel ölçekte yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Işıkhan, adil geçişin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun ortağı ve Koordinasyon Grubu üyesi olarak uluslararası çalışmalara katkı sunduğunu da ifade etti.
GENÇLERE ERKEN İSTİHDAM DESTEĞİ
Bakan Işıkhan, Türkiye'ye özgü genç istihdam modeli olarak hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile gençlerin staj, işbaşı öğrenme, mesleki yönlendirme, ücret ve prim destekleri sayesinde çalışma hayatıyla erken yaşlarda tanıştığını söyledi.
Sosyal diyalog mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini belirten Işıkhan, işçi, işveren ve kamu sendikalarıyla iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.
Türkiye'nin üretim, istihdam ve sosyal uyum eksenli kalkınma modelini sürdürdüğünü belirten Işıkhan, ülkenin jeopolitik krizlere rağmen istihdam ve iş gücüne katılım alanlarında tarihi seviyelere ulaştığını ifade etti.
GAZZE VE SUMUD FİLOSU MESAJI
Konuşmasının önemli bölümünü Filistin'de yaşanan gelişmelere ayıran Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun "İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu" başlıklı raporunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Gazze'de yaşananların Filistinli çalışanların yaşam ve çalışma koşullarında ağır yıkıma neden olduğunu belirten Işıkhan, İsrail'in saldırılarının ateşkes süreçlerine rağmen sürdüğünü ifade etti.
Işıkhan, "İsrail'in katil rejimi, Gazze'de olduğu gibi, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na da saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aralarında Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır" dedi.
Türkiye'nin, saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısını yinelediğini belirten Işıkhan, Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içinde yaşayabileceği iki devletli çözüm vizyonuna destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.
"ULUSLARARASI KURULUŞLAR MAZLUMLARIN SESİNE KULAK VERMELİ"
Konuşmasının sonunda uluslararası kuruluşların güvenilirliğinin, mazlumların haklarını savunabilmeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Işıkhan, Filistin'in ILO'daki gözlemci üyeliğine ilişkin sürecin yeniden oylamaya taşınmasının uluslararası sistemin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.
ILO'nun üçlü yapısı ve sosyal diyalog tecrübesiyle Filistinli çalışanların maruz kaldığı adaletsizlik karşısında daha güçlü bir uluslararası dayanışma sergileyebileceğine inandığını ifade eden Işıkhan, konferansın tüm taraflar için verimli geçmesi temennisiyle konuşmasını tamamladı.