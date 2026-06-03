Türkiye’den Cenevre’de net mesaj! Bakan Işıkhan BM kürsüsünde konuştu: “İnsan onurunu korumayan sistem güçlü olamaz”

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin yapay zekayı emeğin yerine geçen değil emeğin niteliğini güçlendiren bir dönüşüm alanı olarak değerlendirdiğini belirtti.

Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na saldırmasını insanlıktan uzak olarak nitelendirdi ve aralarında Türk sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu saldırıyı küresel vicdana yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

Işıkhan, "Türkiye olarak yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren, insanı dışlayan değil, insana yakışır işi destekleyen bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Binası'nda gerçekleştirilen oturumda konuşan Işıkhan, çalışma hayatının geleceğinde yapay zekanın önemli bir rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin bu dönüşümü insan odaklı bir anlayışla ele aldığını ifade etti.

Türkiye'nin üretim, istihdam ve sosyal uyum eksenli kalkınma modelini sürdürdüğünü belirten Işıkhan, ülkenin jeopolitik krizlere rağmen istihdam ve iş gücüne katılım alanlarında tarihi seviyelere ulaştığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, Türkiye'ye özgü genç istihdam modeli olarak hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile gençlerin staj, işbaşı öğrenme, mesleki yönlendirme, ücret ve prim destekleri sayesinde çalışma hayatıyla erken yaşlarda tanıştığını söyledi.

Türkiye'nin, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun ortağı ve Koordinasyon Grubu üyesi olarak uluslararası çalışmalara katkı sunduğunu da ifade etti.

Afetler, savaşlar, ekonomik belirsizlikler, iklim krizi ve düzensiz göç hareketlerinin çalışma hayatını küresel ölçekte yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Işıkhan, adil geçişin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurguladı.

GAZZE VE SUMUD FİLOSU MESAJI

Konuşmasının önemli bölümünü Filistin'de yaşanan gelişmelere ayıran Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun "İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu" başlıklı raporunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların Filistinli çalışanların yaşam ve çalışma koşullarında ağır yıkıma neden olduğunu belirten Işıkhan, İsrail'in saldırılarının ateşkes süreçlerine rağmen sürdüğünü ifade etti.

Işıkhan, "İsrail'in katil rejimi, Gazze'de olduğu gibi, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na da saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aralarında Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

Türkiye'nin, saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısını yinelediğini belirten Işıkhan, Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içinde yaşayabileceği iki devletli çözüm vizyonuna destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.