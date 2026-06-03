Kürsüde siyoniste yer yok! BM konferansında İsrailli diplomata protesto: Konuşması yarıda kaldı
Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü 114. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda İsrailli diplomat Waleed Gadban konuşması, salondan yükselen, Filistin’e destek mesajları ve yoğun protestolar nedeniyle yarıda kaldı. Katılımcılar Filistin bayrağı açarak İsrail’in Gazze soykırımını kınadı. Protestolara Türk heyet de katıldı.
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- İsrailli diplomat Waleed Gadban, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda ülke temsilcilerinin masalara vurarak başlattığı protestolar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de protestolara katıldı.
- Bazı katılımcılar İsrail'in Gazze'deki politikalarına karşı Filistin bayrağı açarken, güvenlik görevlileri bayrakların indirilmesi yönünde uyarılarda bulundu.
- Konferans Başkanı Juan Castillo'nun çağrılarına rağmen tepkiler dinmedi ve kürsü bir sonraki konuşmacıya devredildi.
- Geçen yıl Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığında da çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etmişti.
Uluslararası Çalışma Örgütü'nun İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuşma yapan İsrailli diplomat Waleed Gadban, salonda yükselen tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.
Genel Kurul sırasında dün yapılan bir oylamayla ilgili söz alan Gadban, salonda bulunan çok sayıda ülke temsilcisinin masalara vurarak başlattığı protestoların büyümesi üzerine konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kaldı.
TÜRK HEYETİ DE PROTESTOLARA KATILDI
Oturum sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de protestolara katıldı. Yoğun tepkiler nedeniyle salonda tansiyon yükselirken, oturum zaman zaman kontrol edilemez hale geldi.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR
Protestolar sırasında bazı katılımcıların İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikalarına karşı Filistin bayrağı açtığı görüldü. Güvenlik görevlileri, bayrakların indirilmesi yönünde uyarılarda bulundu.
Konferans Başkanı Juan Castillo'nun çağrılarına rağmen tepkiler dinmedi ve İsrailli yetkili, konuşmasını tamamlayamadan kürsü bir sonraki konuşmacıya devredildi. Salonda ayrıca "Özgür Filistin" yazılı atkılar dikkat çekti.
NETANYAHU'YA KÜRSÜDE ŞOK: KOLTUKLAR BOŞ KALDI
Benzer bir diplomatik gerilim, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında da yaşanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etmişti.
Netanyahu'nun İsrail istihbaratına dair açıklamaları ve Filistin'i tanıyan ülkelere yönelik tehditleri, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.