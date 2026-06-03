Kürsüde siyoniste yer yok! BM konferansında İsrailli diplomata protesto: Konuşması yarıda kaldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İsrailli diplomat Waleed Gadban, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda ülke temsilcilerinin masalara vurarak başlattığı protestolar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de protestolara katıldı.

Bazı katılımcılar İsrail'in Gazze'deki politikalarına karşı Filistin bayrağı açarken, güvenlik görevlileri bayrakların indirilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Konferans Başkanı Juan Castillo'nun çağrılarına rağmen tepkiler dinmedi ve kürsü bir sonraki konuşmacıya devredildi.

Geçen yıl Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığında da çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk etmişti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nun İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuşma yapan İsrailli diplomat Waleed Gadban, salonda yükselen tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Genel Kurul sırasında dün yapılan bir oylamayla ilgili söz alan Gadban, salonda bulunan çok sayıda ülke temsilcisinin masalara vurarak başlattığı protestoların büyümesi üzerine konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

İsrailli yetkili, BM'deki uluslararası konferansta protestolar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. (Haberdeki Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır) TÜRK HEYETİ DE PROTESTOLARA KATILDI Oturum sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye'den gelen sendika temsilcileri de protestolara katıldı. Yoğun tepkiler nedeniyle salonda tansiyon yükselirken, oturum zaman zaman kontrol edilemez hale geldi.