17 İlde dev dolandırıcılık operasyonu: Milyonluk vurgun yaptılar! MASAK raporları ele verdi
Türkiye genelinde 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 503 şüpheli yakalandı. Vatandaşları yaklaşık 985 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
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- İçişleri Bakanlığı koordinesinde 17 ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık suçlarından 503 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden 261'i tutuklandı, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
- Şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdığı belirlendi.
- Şüpheliler kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıtarak, iş bulma vaadiyle para talep ederek ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptı.
- MASAK raporlarına göre şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 135 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 17 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 503 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 261'i tutuklanırken, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
FARKLI YÖNTEMLERLE VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı belirlendi. Şebeke üyelerinin kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıttıkları, iş bulma vaadiyle para talep ettikleri, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşmeler imzalattıkları ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek mağduriyet oluşturdukları tespit edildi.
985 MİLYON LİRALIK VURGUN
Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan analizlerde ise şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.
Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz varlığına el konuldu.
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