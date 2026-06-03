17 İlde dev dolandırıcılık operasyonu: Milyonluk vurgun yaptılar! MASAK raporları ele verdi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İçişleri Bakanlığı koordinesinde 17 ilde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık suçlarından 503 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 261'i tutuklandı, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Şüpheliler kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıtarak, iş bulma vaadiyle para talep ederek ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptı.

MASAK raporlarına göre şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 135 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 17 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 503 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 261'i tutuklanırken, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 17 ilde nitelikli şebekelerine operasyon

FARKLI YÖNTEMLERLE VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR Soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı belirlendi. Şebeke üyelerinin kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıttıkları, iş bulma vaadiyle para talep ettikleri, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşmeler imzalattıkları ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek mağduriyet oluşturdukları tespit edildi.