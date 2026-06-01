Umutcan Baba'nın cezaevi görüş fotoğrafı tamamen asılsız çıktı

Son günlerde başta X (Twitter) olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde yer alan paylaşımların kamuoyunda tepki çekmesi üzerine ilgili makamlarca inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yapılan söz konusu paylaşım şu şekildeydi:

Cezaevine gidip oğlunu ziyaret etmişsin. Tamam. Ama bunu sosyal medyada paylaşmak da neyin nesi? Üstelik altına duygusal bir müzik koyup, "Canım oğlum Umut'u cezaevinde bayram ziyaretine gittik" diye not düşerek... Gerçekten insanın aklı almıyor. Ortada duygusallaştırılacak ne var?

Oğlun ve arkadaşları yüzünden bir aile paramparça oldu.

Sen ise cezaevindeki oğlunla duygusal içerik üretiyorsun.

Bu nasıl bir empati yoksunluğu? Kimsenin annelik duygusunu sorguladığı yok. Ama başka bir annenin evladı mezarda yatarken, senin çıkıp bunu sosyal medya gösterisine dönüştürmeye hakkın yok. Biraz utanma duygusu.

Biraz mahcubiyet. İnsan bunları bekliyor. Bu paylaşımın tek amacı var… O da acısı hiç dinmeyecek insanların yarasına tuz basmak!

Yapılan incelemelerde, tutuklu Umutcan Baba'nın 29 Mayıs 2026 tarihinde, yürürlükteki mevzuat kapsamında bayram açık görüş hakkını kullandığı; bu görüşmeye annesi Şerife Baba, babası İmdat Baba ile kardeşleri Muhammed Kerim Baba ve Abdurrahman Baba'nın katıldığı doğrulandı.

Ancak, açık görüş süresince kurumda uygulanan sıkı güvenlik kuralları gereği herhangi bir fotoğraf veya video çekimi yapılmasının kesinlikle mümkün olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin detaylı olarak incelenmesi neticesinde, söz konusu paylaşımların tamamen dezenformasyon amaçlı olduğu kesin olarak tespit edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel