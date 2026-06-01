Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Zuhal Böcek'e yurt dışı yasağıyla tahliye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutukluluk hali devam eden Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen geniş kapsamlı "rüşvet" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir titizlikle sürdürdüğü rüşvet ve usulsüzlük operasyonları kapsamında, adli makamlardan kritik bir tahliye kararı çıktı. Soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alan ve bir süredir cezaevinde bulunan gelin Zuhal Böcek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

