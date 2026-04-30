Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 450 memur, TİS görüşmelerinde uzlaşıya varamadıkları ve sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eyleme her gün saat 17.30'dan gece yarısına kadar devam ediyor.

"Masa dağılmadan önce haklarımızın düşürülmesini, budanmasını kabul etmediğimiz için böyle bir muamele ile karşı karşıya kaldık. Bütün haklarımız şu an elimizden alındı. Bununla ilgili olarak günlerdir burada yürüttüğümüz bir mücadele var. Gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak emekçiler olarak iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bugüne kadar eylem yapıyorduk. Bugün bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in Bayraklı, Buca, Narlıdere Belediyesi'nde de benzer örnekler var. Dolayısıyla İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek o haklarımızı tekrar geri alacağız. Aynı zamanda geri almakla da kalmayıp bir adım ileriye de taşıyacağız" diye konuştu.

Memurlar adına açıklamada bulunan Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu üyesi Fırat Belen, "Bizler Karşıyaka Belediyesi'nde kamu emekçileriyiz. 1 Nisan itibariyle sona eren toplu sözleşmemizi yenilemek üzere belediye idaresiyle masaya oturduğumuzda, haklarımızı ilerletmek bir yana mevcut haklarımızı geriye çekme talebi karşısında sözleşmeyi imzalamadığımız için belediye başkanı tarafından sözleşmemiz askıya alındı. Dolayısıyla bütün ekonomik ve sosyal haklarımız da ortadan kaldırılmış oldu" dedi.

Belediye önünde bir araya gelen Birlik Yerel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen'e bağlı memurlar sloganlar eşliğinde eylemi sürdürüyor.

İZMİR'İN HER YERİNDE AYNI KRİZ

İzmir'deki belediye krizleri Karşıyaka ile sınırlı kalmazken, Bayraklı ve diğer ilçelerde de benzer bir "hak gaspı" tablosu yaşanıyor.Bayraklı Belediyesi önünde de benzer gerekçelerle seslerini duyurmaya çalışan memurlar, yönetimle yaşanan diyalog kopukluğuna dikkat çekiyor.

Birlik Yerel-Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, daha önce de farklı ilçelerde karşılaşılan bu sorunların artık bir "meydan mesajına" dönüştüğünü ifade ederek, "Sırça köşkler onların, sokaklar bizim" sözleriyle yöneticiler ile çalışanlar arasındaki mesafe vurgulamıştı.