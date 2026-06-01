Akçakoca Belediyesi'nde AK Parti dönemi! Fikret Albayrak'ın yerine Alev Ünal seçildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Fikret Albayrak'ın yerine, Akçakoca Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Alev Ünal kazandı.

  • Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
  • Albayrak'ın yerine yapılan başkan vekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Alev Ünal 9 oy alarak kazandı.
  • Soruşturmada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden 2,5 milyon lira talep edildiği iddia edildi ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a para trafiği tespit edildi.

2.5 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturmasında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.

Dosyada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği iddiaları, 2,5 milyon liralık çek hareketleri ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a uzanan para trafiği yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İrtikap soruşturmasında tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

AKÇAKOCA BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ALEV ÜNAL OLDU.

AKÇAKOCA'DA AK PARTİ DÖNEMİ

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı. Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı.

AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.

Akçakoca’da milyonluk iskan soruşturması: Fikret Albayrak tutuklandı, ifadesinde ABİTAŞ’a verilen çekleri kabul etti
