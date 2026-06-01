Akçakoca Belediyesi'nde AK Parti dönemi! Fikret Albayrak'ın yerine Alev Ünal seçildi

Soruşturmada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden 2,5 milyon lira talep edildiği iddia edildi ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a para trafiği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Fikret Albayrak'ın yerine, Akçakoca Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Alev Ünal kazandı.