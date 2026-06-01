Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Bankamatik CHP'lilere tasfiye operasyonu | Sönmez: 300 günün 285'inde yoklar
Mahkeme kararıyla CHP liderliğine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki disiplinsizliklere ve bankamatik memurlarına neşter vurdu. Sosyal medyada parti yöneticilerine hakaret edenler ile 300 günlük mesainin 285 gününe katılmayan personeller kapı önüne konuldu. Detayları paylaşan CHP Basın Danışmanı Atakan Sönmez, kart basıp işe gitmeyenlerin içerideki çalışanların ihbarıyla saptanabileceğini dile getirdi. Partiden yapılan açıklamada fesih nedenlerinin tamamen haklı gerekçelere dayandığı duyuruldu.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde personel tasfiyesi başlattı.
- Parti çalışanlarının giriş-çıkış kayıtlarında bir yılda 300 mesai gününün 285'inde gelmediği tespit edildi.
- İşten çıkarmaların gerekçeleri arasında parti yöneticilerine hakaret ve sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar bulunuyor.
- Mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe gelmeyen ve kağıt üzerinde kadrolu görünen personelin iş akitleri feshedildi.
- CHP Basın Danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarmaların hukuki zeminde yapıldığını ve gizli bir operasyon olmadığını açıkladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibeleri tescilleyerek verdiği mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde mesaiye gelmeden maaş alan ve yöneticilere hakaret eden personellere tasfiye süreci başlattı.
Kurultay sürecindeki hukuki kararın ardından koltuğuna dönen Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak parti binasındaki disiplinsizlikleri mercek altına aldı.
Yapılan incelemelerde, Kılıçdaroğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik küfür, hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunan genel merkez çalışanları saptandı.
Kadroda yer almasına rağmen işe uğramadan haksız maaş alan bankamatik memurlarının iş akitleri feshedildi.
"300 MESAİ GÜNÜNÜN 285'İNDE GELMEMİŞLER"
Parti binasındaki işten çıkarmaların gerekçelerini detaylandıran CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, haksız kazanç sağlayanlara dikkat çekti.
Personelin giriş çıkış sistemlerini incelediklerini aktaran Sönmez, "Personelin giriş-çıkış sisteminden baktığınız zaman bir yılda mazeretsiz olarak 300 mesai günü var, bunun 285'inde gelmemişse, bu filli çalışan değildir." diye konuştu.
KAĞIT ÜSTÜNDE KADROLU
Fesih nedenlerini iki ana başlıkta topladıklarını belirten Sönmez, süreci şu sözlerle anlattı:
"Şu anda arkadaşlarımızın feshe gerek nedenlerle ilgili bilgileri 2 yolla öğrenme şansımız var. Birincisi; parti yöneticilerine küfür, hakaret, tehdit vesaire gibi kurum çalışanı disipline uymayacak şeyler yapmışsa. İkincisi ise bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz şekilde işe gitmedikleri ve kağıt üzerinde kadrolu göründüklerine yönelik bir tespit varsa bunda yine bir fesih söz konusu olabilir. Bu da nihayetinde nasıl öğrenilebilir? Eğer kart basılıyor da basmamışsa, kart basılmış ama fiilen gitmemişse ancak içerideki çalışan arkadaşlar bunun bilgisini verir."
Sönmez, "2 yılı aşkın süredir genel merkezde değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir. Tekrar incelenecek bu işten çıkarmalar. Genel olarak, 'çalışanın işine son verilsin', Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü olamaz." sözlerini sarf etti.
Kendi birimlerindeki fesih nedenlerini tek tek inceleyeceğini kaydeden Sönmez, "Gerekirse kendilerini de çağırır, konuşurum. Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok. Kendi birimim için de yeni bir görevlendirme yok." diye konuştu.
MESAİ İHLALİNE TAVİZ YOK
Tasfiye sürecine ilişkin CHP'den yapılan yazılı açıklamada, işten çıkarmaların hukuki zeminine vurgu yapıldı.
Disiplinsiz davranışların cezasız kalmadığını bildiren parti yönetimi, "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni, sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerine yer verdi.