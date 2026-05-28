"VATANDAŞA HİZMET ETMEK MİYDİ SUÇ?"

Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orçan, her 27 Mayıs'ı hüzünle karşıladıklarını söyledi. Darbelerin birçok acı yaşattığını anlatan Orçan, "Eğer 27 Mayıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi o yürekli insanlar olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dik durabilseydi herkes, bunları yaşamazdık. Yani o zaman için farklıydı, şimdi çok farklı" dedi. Orçan, Menderes'in vatandaşa hizmet ettiğini ifade ederek, "Darbe neden oldu? Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu? Kendi toprağına reform yapıp, vatandaşa dağıtıp, belli kısımda çok küçük bir ücret karşılığında vatandaşları toprak sahibi yapmak mı, suç bu mu? Ülkeye hizmet etmek mi? Okul, yol yapmak mı? Darbe bunun için mi oldu? Kimse de hala bunu açıklık getirmedi" ifadelerini kullandı.