İstanbul’da kaçak kurbanlık operasyonu: Sürücülere ceza yağdı! 126 hayvana el konuldu
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda gerçekleştirilen denetimlerde sevk belgesi bulunmayan 126 kaçak kurbanlık hayvan ele geçirildi. Kaçak sevkiyat yaptığı belirlenen sürücülere toplam 626 bin 189 TL para cezası kesildi.
- İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 126 kaçak kurbanlık hayvan ele geçirildi.
- Denetimlerde 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş olmak üzere toplam 126 hayvan tespit edilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
- Kaçak sevkiyat yapan sürücülere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 TL idari para cezası kesildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kamyonetleri durdurarak sevk belgesi kontrolü yaptı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda kaçak hayvan sevkiyatına yönelik düzenlenen denetimlerde 126 kaçak kurbanlık ele geçirildi. Kurallara aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen sürücülere toplam 626 bin 189 TL idari para cezası kesildi.
TEM'DE SIKI DENETİM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı kapsamında kaçak hayvan sevkiyatını önlemek amacıyla TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi.
18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen kamyonetler durdurularak tek tek arandı. Sürücüler ve araçlarda bulunan kişiler aşağı indirilirken, kimlik kontrolleri yapıldı.
100 KÜÇÜKBAŞ, 26 BÜYÜKBAŞ TESPİT EDİLDİ
Kamyonet kasalarında yapılan incelemelerde yurda kaçak yollarla sokulduğu ya da sevk belgesi bulunmadığı belirlenen 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan toplam 126 kurbanlık hayvan, işlemlerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
SÜRÜCÜLERE 626 BİN LİRA CEZA
Evrak eksikliği bulunan ve kaçak sevkiyat yaptığı belirlenen sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
