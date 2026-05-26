Gamze’nin katledilmeden önce mahkemeye verdiği dilekçe ortaya çıktı: Dehşeti satır satır anlatmış
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından mezarlıkta öldürülen Gamze Yıldırım’ın, ölümünden aylar önce mahkemeye sunduğu 6 sayfalık dilekçe ortaya çıktı. Genç kadının maruz kaldığı fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddeti tek tek anlattığı ifadeler kan dondurdu.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Ramazan Bayramı'nda, boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım tarafından mezarlıkta tabancayla vurularak öldürülen Gamze Yıldırım'ın, ölümünden 4 ay önce mahkemeye sunduğu dilekçe ortaya çıktı.
35 yaşındaki genç kadının dilekçesinde, yıllardır fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını anlattığı öğrenildi.
PENCEREDEN BAKMASI DAHİ YASAKTI
SABAH'ın ulaştığı 6 sayfalık dilekçede Gamze Yıldırım'ın, evliliği boyunca ağır baskı altında yaşadığını ifade ettiği görüldü.
Yıldırım'ın, evin penceresinden bakmasının dahi yasak olduğunu, baktığında ise eşinden şiddet gördüğünü anlattığı belirtildi. Ayrıca anne-babası ve kardeşleriyle görüşmesine izin verilmediğini söylediği kaydedildi.
Dilekçede eşinin kendisine, "1 ay boyunca kimseyle konuşmayacaksın, 1 ay sonra aramız iyi olursa konuşmana izin veririm" şeklinde kurallar koyduğunu ifade ettiği öğrenildi.
"UYUŞTURUCU KULLANINCA HALÜSİNASYON GÖRÜYORDU"
Gamze Yıldırım'ın dilekçesinde, eşinin uyuşturucu kullandıktan sonra halüsinasyon gördüğünü ve bu süreçlerde şiddetin arttığını anlattığı belirtildi.
Film ve dizi izlemesinin yasaklandığını, ekrandaki erkek oyuncular nedeniyle eşinin kriz çıkardığını aktaran Yıldırım'ın, müzik dinlemesine dahi izin verilmediğini söylediği ifade edildi.
ÇOCUKLARA DNA TESTİ YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Dilekçede yer alan ifadelerde, bir gün çocuklarını okuldan almak için gittiği sırada Habip Emre Yıldırım'ın yoldan geçen bir aracı durdurduğu ve araçtaki kişiye, "Bu adam mı senin sevgilin?" diyerek saldırdığı anlatıldı.
Gamze Yıldırım'ın, eşinin çocuklara DNA testi yaptırdığını, çocukların kendisinden çıktığını ancak bir çocuğunu kendisine benzemediği gerekçesiyle sevmediğini söylediği öğrenildi.
"SON 5 YILDIR CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"
Gamze Yıldırım'ın dilekçesindeki ifadeler ise yaşadığı dehşeti ortaya çıkardı. Genç kadın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Kafasında oluşturduğu hayali sevgili nedeniyle sürekli fiziksel şiddet uyguluyor, gece uykusundan uyanıp evin içerisinde birilerini arıyor, İstanbul'da uyuşturucu tedavisi gördü.
Bana bıçak çekti. Uzaklaştırma aldırıp ablamın da yaşadığı İstanbul'da kadın sığınma evine yerleştim ancak beni çocuklarım ve ailemle tehdit ettiği için tekrar eve döndüm. Şiddet devam edince boşanma kararı aldım.
Kumar ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle milyonlarca lira para kaybetti, büyükbaş hayvanlarımızı satmak zorunda kaldık. Son 5 yıldır cinsel şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın yanında kötü kelimeler söylüyor."