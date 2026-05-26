Bakan Çiftçi'den Kurban Bayramı öncesi mesaj: Tüm ekiplerimizle sahadayız
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı öncesi artan trafik yoğunluğuna ilişkin yayımladığı video mesajda milyonlarca vatandaşın sevdiklerine kavuşmak için yollarda olduğunu belirtti. “Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor” ifadelerini kullanan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ekiplerinin vatandaşların yolculuklarını huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için ülke genelinde görev başında olduğunu vurguladı.
Kurban Bayramı öncesi yurt genelinde yollarda hareketlilik artarken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram trafiğine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Milyonlarca vatandaşın sevdiklerine kavuşmak için yola çıktığını belirten Çiftçi, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti.
SÜRÜCÜLERE UYARILARDA BULUNDU
Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını vurgulayan Çiftçi, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.
"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"
Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor.
Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.