Diyanet 2026 Kurban Bayramı hutbesini yayımladı! İşte tam metni
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Diyanet Bayram hutbesi metni yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 27 Mayıs tarihli Kurban Bayramı hutbesinde paylaşma, kardeşlik ve Filistin vurgusu öne çıktı. İşte bayram namazının ardından Türkiye genelindeki camilerde okunacak 2026 Kurban Bayramı hutbesi tam metni.
- Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından tekbirler ve dualarla kutlanıyor.
- Diyanet'in Kurban Bayramı hutbesi, aradaki dargınlıkları bitirme ve savaş mağdurlarını unutmama çağrısı yapıyor.
- Hutbede, Filistin başta olmak üzere savaş mağduru kardeşlerimizin acılarına dikkat çekiliyor.
- Müslümanlar, bayram namazı sonrası kurban keserek sünneti ihya ediyor.
- Hutbe, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.
İslam alemi tekbirlerle, dualarla ve kurban ibadetinin huzuruyla bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bayram namazı sonrası 81 ilde minberlerden yükselecek olan Diyanet Kurban Bayramı hutbesi, bu yıl çok kritik ve anlamlı mesajlara ev sahipliği yapıyor.
Hutbede aramızdaki kırgınlık ve dargınlıkları bitirme çağrısı yapılırken; başta Filistin olmak üzere tüm dünyadaki savaş mağduru kardeşlerimizin acıları da unutulmadı.
KURBAN BAYRAMI HUTBESİ
Muhterem Müslümanlar!
Kalplerimizin sevinçle dolduğu, tekbir seslerinin semaya yükseldiği, rahmet ve mağfiret ikliminin yeryüzünü kuşattığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzuru içerisindeyiz.
Bizleri bu kutlu vakte ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena; kurbanla teslimiyeti, bayramla muhabbeti bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz.
Aziz Müminler!
Bugün Bayram… Dünyanın dört bir yanından gelerek Arafat'ta vakfeye duran müminlerin, aynı duygu ve heyecanla Kâbe'de tavaf ettikleri tevhit ve vahdet günüdür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Bugün ilk işimiz, bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur"[1] hadis-i şeriflerini ihya etme günüdür. Besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesme, kardeşlerimizle paylaşma, Rabbimizle yakınlaşma ve takva bilincini kuşanma günüdür.
Kıymetli Müslümanlar!
Bugün Bayram… Bizi biz yapan, bizi millet kılan milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve nesillerimize aktarma vaktidir. Allah Resûlü (s.a.s)'in, "Ey insanlar! Selâmı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık hukukunu gözetin"[2] tavsiyesine uyarak, sıla-i rahim ile uzakları yakın kılma vaktidir. Anne babamızın dualarını alma; akraba, komşu ve dostlarımızın hatırlarını gözetme; geçmişlerimizi hayırla yâd etme vaktidir. Vereceğimiz hediyelerle çocuklarımızı bayramın neşesine ortak kılma, zihinlerinde güzel izler bırakma vaktidir. Hanelerimizden başlayarak, sokaklarımıza, şehirlerimize, ülkemize ve bütün dünyaya iyiliği, huzur ve güveni taşıma vaktidir.
Değerli Müminler!
Bugün Bayram… Günahlarımıza tövbe etme, Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınma zamanıdır. Hastalarımızı, yaşlılarımızı ve kimsesizleri ziyaret etme, gönüllerini alma zamanıdır. "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin…"[3] ayet-i kerimesini hayatımıza aktarma zamanıdır. Aramızdaki dargınlıkları bitirme, küskünlüklere son verme, kardeşlik bağlarını sağlamlaştırma zamanıdır. Başta Filistin olmak üzere savaş mağduru kardeşlerimizin acılarını yüreklerimizde hissetme, maddi ve manevi imkânlarımızla onların yanlarında olma zamanıdır.
Aziz Müslümanlar!
Kurban Bayramı'nın; ruhumuza ferahlık, işlerimize bereket, ailelerimize dirlik, ümmet-i Muhammed'e birlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.
Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)'in şu tavsiyeleriyle bitiriyoruz: "Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana iyilikte bulunun…" [4]
- Buhârî, Îdeyn, 3.
- İbn Mâce, Et'ıme, 1.
- Hucurât, 49/10.
- Ebû Dâvûd, Zekât, 38.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü