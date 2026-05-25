Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: "Şairler sultanını rahmetle yad ediyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şair ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’in 43’üncü ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Ebedî âleme irtihalinin 43’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şair ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'in 43'üncü ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedî âleme irtihalinin 43'üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum."
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel