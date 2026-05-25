Ömer Çelik: Özel'e tehditleri aynen iade | Hukuk önünde hesaplaşacağız | "Başkan Erdoğan kırmızı çizgimiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

Son tartışmaları yakınen takip ediyoruz. CHP merkezindeki tartışmaların bazı ayrıntılarına değineceğim. Bu çatışma, birilerinin kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmek üzere.

Siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat bunu aşan siyasi hakaret, hedef gösterme ve tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Özgür Özel'e ve bu ifadeleri kullanan kişilere aynen iade ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.

İş şantaj, tehdit, hakaret konulara gelirse siyasi eşkıyalığa asla müsaade etmeyiz.

Tehdit, ve şantaj dilini kullananlarla hukuk önünde hesaplaşacağız

Birileri yalan siyaseti peşinde… AK Parti olayların herhangi bir yerinde değil. Sanki bu konunun tarafı AK Parti'ymiş gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.Bazı yorumcular çıkmışlar, "İşte CHP birinci parti oldu, dolayısıyla sistemin de, rejimin de, anayasal kurumların da buna göre yeniden dizayn edilmesi gerekir" gibisinden, tamamen o eski vesayet dönemlerini hatırlatan yaklaşımlar sergiliyorlar.

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Bunlar, milletin verdiği mesajı, sandıktan çıkan iradeyi tamamen kendi ideolojik saplantılarına, kendi siyasi ihtiraslarına alet etmeye çalışan bayatlamış vesayet senaryolarıdır.

Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Sınırları aşmaya çalışanlar karşılarında her zaman hukuku ve milletin iradesini bulurlar.

