CHP Genel Merkezi'ne giriş kapatıldı il başkanı kapıdan atlayınca bacağını kırdı: AFAD ekipleri içeri alınmadı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına geldi. Bu esnada polis ekipleri ile partililer arasında yaşanan gerginlik dakikalar içinde büyüdü. CHP Genel Merkezi'ne otopark kapısının üzerinden tırmanarak girmek isteyen CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca düşerek yaralandı. Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Ancak partililer AFAD ekiplerinin içeri girmesine izin vermedi.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kurultay davasına ilişkin kararı doğrultusunda polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne tahliye işlemi için giriş yaptı.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tahliye kararına karşı binadan ayrılmayacaklarını ve gerekirse mücadeleyi meydanlarda sürdüreceklerini açıkladı.
- Parti binası önünde toplanan kalabalık ile polis ekipleri arasında arbede yaşanırken bazı partililer otopark kapısından tırmanarak binaya girdi.
- Binaya girmeye çalışırken düşerek yaralanan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca'ya müdahale etmek isteyen AFAD ekiplerinin bahçeye girişine izin verilmedi.
- Otopark kapısından tırmanarak içeri giren AFAD ekipleri, bacağı kırılan Hasan Karaca'yı dışarı çıkararak hastaneye sevk edilmesini sağladı.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP karıştı...
Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi. Genel Merkez önündeki CHP'lilerin polislere müdahale edip, saldırıda bulunduğu görüldü.
Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradan çıkmayacağız, bizi buradan söküp atarlarsa yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz" dedi.
OTOPARK KAPISINDAN TIRMANARAK İÇERİYE GİRDİLER
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından Genel Merkez'e girişler kontrollü yapılırken bazı partililer, binaya otopark kapısının üzerinden tırmanarak girdi.
CHP'Lİ İL BAŞKANI DÜŞTÜ
Gerilimin arttığı dakikalarda CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı yolla Genel Merkez binasına girmek isterken düşüp yaralandı.
AFAD EKİPLERİ İÇERİ ALINMADI
Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.
Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı.
Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.