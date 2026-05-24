8. Etnospor Kültür Festivali sona erdi! İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivale 1,5 milyon kişi katıldı

Dayanışma Obası'nda Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalara yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı ve 12 ülkenin mutfak kültürü tanıtıldı.

Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola konserleri ile Japonya, Mısır, Kazakistan ve Azerbaycan'dan sanatçılar sahne aldı.

Festivalde atlı okçuluk, Kökbörü, güreş müsabakaları ve Ripka, Lapta, Zorkhana gibi geleneksel sporlar sergilendi.

Festival kapanış törenine İstanbul Valisi Davut Gül katıldı ve sporculara plaket ve madalya takdim edildi.

8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi ve 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği festivalde final günü atlı spor gösterileriyle başladı; geleneksel güreş müsabakaları, Aile Çadırı söyleşileri ve çocuk atölyeleriyle devam etti. Festivalin kapanış törenine İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Törende festivale katılan sporculara ve sanatçılara plaket ve madalya takdim edildi. Akşam saatlerinde ise Ay Yola konseriyle festivalin finali yapıldı.

"Dünya Burada" mottosuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, dört gün boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geleneksel sporların, kültürel mirasın, çocuk oyunlarının, sahne performanslarının, el sanatlarının ve evrensel tatların buluşma noktası oldu.

Festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri yakından tanıdığı büyük bir buluşmaya dönüştü.

İLK KEZ YER ALAN SPORLAR İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl festivalde Ripka, Lapta, Zorkhana ve Tavreli gibi geleneksel sporlar da ziyaretçilerle buluştu.

Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar birçok branşın yer aldığı festivalde farklı ülkelerin spor kültürleri İstanbul'da sergilendi. Türkmen Atları ise festivalin dikkat çeken performansları arasında yer aldı.

SAHNE PERFORMANSLARI FESTİVAL COŞKUSUNU TAŞIDI

Festival boyunca ana sahnede ve farklı etkinlik alanlarında müzik grupları, halk dansları ekipleri, sokak gösterileri ve kültürel performanslar ziyaretçilerle buluştu.

Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimash ve Ay Yola konserleri festivalin akşam programlarında öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı.

Japonya 'dan Nippon Taiko Grubu,

'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır 'dan Tennure Sanatçısı Anas Aladas,

'dan Tennure Sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan 'dan Jetisu Sazı ve Hassak Ethno Folk,

'dan Jetisu Sazı ve Hassak Ethno Folk, Azerbaycan 'dan Natiq Ritim Grubu,

'dan Natiq Ritim Grubu, İspanya 'dan Vigüela ve

'dan Vigüela ve Kırgızistan'dan Salamat Sadykova gibi çok sayıda sanatçı ve topluluk festival sahnesine renk kattı.

Dayanışma, lezzet ve gelenek aynı meydanda buluştu

Festivalde kurulan Dayanışma Obası'nda sivil toplum kuruluşları sosyal farkındalık çalışmaları yürüttü.

Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel el sanatları alanında zanaatkârlar eserlerini sergilerken, evrensel tatlar alanında farklı ülkelerin mutfak kültürleri ziyaretçilerle buluştu.

Festival süresince Özbek pilavı ve aşure ikram edilirken; Azerbaycan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Filistin ve Bosna Hersek mutfaklarından lezzetler festival alanında yer aldı.

GELENEK GELECEK NESİLLERE TAŞINDI

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, 1,5 milyon kişilik katılımla geleneksel sporların ve kültürel mirasın geniş kitlelerle buluştuğu önemli bir organizasyon olarak tamamlandı.

Çocukların oyunlarla, gençlerin sporlarla, ailelerin ise kültür, sanat ve lezzet alanlarıyla dahil olduğu festival; geleneksel değerlerin yalnızca sahnede değil, yaşayan bir deneyim olarak aktarılabileceğini bir kez daha gösterdi.

8. Etnospor Kültür Festivali, Ay Yola konseriyle sona ererken, Atatürk Havalimanı dört gün boyunca dünyanın farklı renklerine ev sahipliği yaptı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel