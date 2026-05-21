Bayram tatilinde ulaşım ücretsiz! Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de | Hangi yollarda uygulanacak?

Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü otoyolları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı tatiline ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, belirli tarihler arasında bazı otoyollar, köprüler ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Başkan Erdoğan kararı imzaladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ? 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11364 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Yap-işlet-devret projeleri ise uygulama kapsamı dışında tutuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de



TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Toplu taşımada ücretsiz uygulama ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar sürecek. Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.

Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel