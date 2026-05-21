Bayram tatilinde ulaşım ücretsiz! Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de | Hangi yollarda uygulanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili boyunca toplu taşımayı ücretsiz yapan kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ücretsiz olacak. 27-30 Mayıs tarihleri arasında ise Marmaray, Başkentray, İZBAN ve belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hizmet verecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü otoyolları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.
- Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak.
- Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
Kurban Bayramı tatiline ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, belirli tarihler arasında bazı otoyollar, köprüler ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?
21 Mayıs 2026 tarihli ve 11364 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Yap-işlet-devret projeleri ise uygulama kapsamı dışında tutuldu.
TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ
Toplu taşımada ücretsiz uygulama ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar sürecek. Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak.
Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.
Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtildi.
