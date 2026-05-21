Karartılan Dorukhan Büyükışık cinayetinde 8 yıl sonra dev operasyon: 26 gözaltı | 3 firari

3 şüphelinin yurt dışına kaçtığı ve yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

Operasyonda Tanyer İnşaat şirket ortakları ve çok sayıda emniyet mensubu şüpheli konumunda.

Adli tıp raporunda yüksekten düşme bulgusuna rastlanmadı ve cesedin yeri birden fazla kez değiştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2018 tarihinde Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 9 ilde operasyonun düğmesine bastı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, cinayeti örtbas ettikleri ve delilleri kararttıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs 2026 günü saat 06.00 itibarıyla İzmir merkezli İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüpheliler hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme ve yalan tanıklık suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar ise tüyler ürpetti.

İşte detaylar…

"CESEDİN YERİ BİRDEN FAZLA KEZ DEĞİŞTİRİLDİ"

Olay, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Muzaffer Sokak üzerinde bulunan Tanyer Yapı Anonim Şirketine ait Bulut Orman Evleri inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 7 katlı apartman bloğunun önünde sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Gencin bedeni, kafası istinat duvarına gelecek ve üzerinden paralel geçen inşaat demirinin altına girmiş şekilde tuhaf bir pozisyonda duruyordu.

İlk etapta "yüksekten düşme ve intihar" olarak kayıtlara geçen olayda, başlatılan soruşturmalar peş peşe takipsizlikle sonuçlandı.

Fakat dosyanın derinliklerine inildikçe, akılalmaz bir örtbas operasyonunun izleri ortaya çıktı.

ADLİ TIP RAPORUNDA YÜKSEKTEN DÜŞMEYE DAİR EMARE YOK

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli unsurlardan biri adli tıp raporları ve olay yerindeki şüpheli eksiklikler oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 30 Temmuz 2018 tarihli otopsi raporunda, maktulün vücudunda açık yara olmadığı, kafa, kol ve bacaklarında hiçbir kemik kırığı bulunmadığı belirtildi.

Sadece sırtının sağ bölgesinde dikey şekilde kaburga kırıkları ve boyun çevresinde sıyrıklar vardı.

Yüksekten düşen birinde olması beklenen ağır travma bulguları yoktu.

DOKTORUN SÖZLERİNİ YAKALAYAN SES KAYDI YOK EDİLDİ

Üstelik olay yerinde ölü muayenesi yapan adli tıp uzmanı doktorun, olayın yüksekten düşme olamayacağını sözlü olarak ifade ettiği, bu kritik tespitin olay yeri inceleme ekiplerinin kamera kayıtlarına arka ses olarak yansıdığı ortaya çıktı.

Fakat, adliye görevlisi tarafından yapılan bu çekimleri içeren CD daha sonra polis tarafından kaybedildi.

CİNAYETİ ÖRTBAS İÇİN AKILALMAZ YÖNTEMLER

Dosyaya giren yeni deliller, cinayetin ardından profesyonel bir karartma işlemi yapıldığını gözler önüne serdi.

Dorukhan Büyükışık'ın cep telefonu ve araç anahtarındaki parmak izleri silindi.

Büyükışık'ın eşyaları ve hatta cesedinin yeri birden fazla kez değiştirildi.

Şantiye alanında bulunan drone ve MOBESE kameraları dahil 20'ye yakın güvenlik kamerasının kayıtları veya imajları alınmadı.

Olaydan tam 13 gün sonra, üzerinde oynanmış ve kaynak bilgileri silinmiş 8 dakika 54 saniyelik görüntü, şüphelilerden biri tarafından emniyet amirliğine teslim edildi.

1 SENEDEN FAZLA BEKLETİLDİ

Biyolojik deliller ise tam 13 ay boyunca bekletildikten sonra Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi ve numuneler bozulduğu için hiçbir genetik inceleme yapılamadı.

Cinayet silahı olduğu değerlendirilen demir çubuk ise hiç araştırılmadı.

BABANIN HUKUK MÜCADELESİ YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Oğlunun cinayete kurban gittiğini savunan baba Ethem Büyükışık, verilen takipsizlik kararlarına karşı yılmadan mücadele etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2023 yılında verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 9 Şubat 2024 tarihli kanun yararına bozma kararı ile oy birliğiyle kaldırıldı.

ADALET YERİNİ BULUYOR

Ardından İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2026 tarihli kararıyla soruşturma yeniden ve çok daha kapsamlı şekilde açıldı.

Yeni bulgular, ölümün yüksekten düşme ile değil, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir demir çubukla vurulması sonucu gerçekleştiğini ve cesedin sonradan o konuma getirildiğini somutlaştırdı.

9 İLDE OPERASYON: ŞİRKET PATRONLARI VE POLİS MÜDÜRLERİ LİSTEDE

Genişletilen soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde düğmeye basıldı.

"Kasten Öldürme", "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme, Değiştirme" ve "Yalan Şahitlik" suçlamalarıyla 26 zanlı hakkında arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı.

KRİMİNALCİLER LİSTESE

Şüpheli listesinde Tanyer İnşaat Şirket Ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer'in yanı sıra, olay tarihinde görevli olan çok sayıda emniyet mensubu dikkat çekiyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Müdürü İsmail Yalçın, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Bölge Müdürlüğünde görevli Komiser Deniz Asıcı, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Duygu Öztürk Özkan gibi isimler listede yer alıyor.

3'Ü FİRARDA

Şüphelilerden eski OYİ Büro Amiri Komiser Atakan Kaçar, gece bekçisi İbrahim Kazmacı ve saha mühendisi Yiğit Aykurt'un yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Olayın bütün bağlantılarını çözecek yargı süreci, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi ve İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki birleşen dosyalarla devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYA ÖRTÜLMEYECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine ve delilin karartılmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir." dedi.

Gürlek, "Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

