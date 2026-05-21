CHP'li İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'deki vurgunda hesap vakti: Sağlık kontrolünden geçirilen 60 şüpheli adliyede
CHP’li İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamasıyla İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 60 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
CHP'Lİ İBB İŞTİRAKİNDE ŞAİBELİ İHALE AĞI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
60 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.
OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER HASTANEDE
Sabah saatlerinde Bayrampala Devlet Hastanesi'ne güvenlik önlemleri altında getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
