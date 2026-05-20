Gıdada yeni dönem Resmi Gazete’de... 189 ürüne onay çıkarken 32 ürüne ret | Kırmızı çizgi domuz ve böcek

Gıda işletmecilerinin yeni gıda başvuruları Bakanlık tarafından en geç 4 ayda karara bağlanacak.

Domuz ve böcek kaynaklı gıdalar kesin olarak yasaklandı.

Firmalar artık yeni gıda ürünleri için sadece etiketle değil, kapsamlı bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi ile başvuru yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni nesil gıdaların piyasaya sunulması için Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'ni yürürlüğe koydu.

Gelişen teknoloji ve alternatif beslenme arayışlarıyla birlikte piyasaya sürülen yeni nesil gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. İnternet üzerinden " mucize ürün " adıyla pazarlanan takviyeler ve ithal gıdalar başta olmak üzere, daha önce hiç tüketilmemiş bileşenlerin piyasaya arz kuralları baştan aşağı yeniden yazıldı. Bakanlığın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geliştirilen yeni gıdanın kullanımına, belirlenen prosedüre göre risk değerlendirmesi yapılmasının ardından izin verilecek. Ürünün insan sağlığı açısından herhangi risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek.

Tüketici sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla hazırlanan yeni gıda tebliği uygulamaya alındı.

Bakanlık, yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. İşletmecilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunacağı kapsamlı teknik dosyalarda; ürünle ilgili toksikolojik çalışmalardan risk değerlendirme analizlerine, üretim sürecinden güvenilirlik raporlarına kadar her veri ayrıntılı şekilde yer alacak.

DOMUZA FREN

Düzenlemenin en dikkat çeken bölümünü Türk toplumunun hassasiyetleri doğrultusunda alınan kesin yasak kararları oluşturdu.

GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle 32 gıda mevzuata alınmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin tavrını net bir dille ortaya koyarak, "Domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle birlikte daha önce hiç tüketilmemiş bileşenlerin piyasaya arz kuralları netleşti.

KARAR SÜRECİ 4 AY

Yönetmeliğin ekinde yer almayan yeni gıdaların piyasaya arz edilebilmesi için gıda işletmecisinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapması ve güvenilirlik değerlendirmesinin ardından ürünün mevzuatta yer alması zorunlu kılındı.

Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını doğrudan Bakanlığa sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyerek en geç 4 ay içinde resmi kararını verecek.

Yenilikçi gıdalar, yeni teknolojiler ve üretim süreçlerinin önünün açılmasıyla inovasyona destek olunması öngörülüyor.

Faruk Arslan