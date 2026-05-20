Gıdada yeni dönem Resmi Gazete’de... 189 ürüne onay çıkarken 32 ürüne ret | Kırmızı çizgi domuz ve böcek
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni gıda yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelişen teknolojiyle artan alternatif gıda taleplerini kontrol altına almayı hedefleyen düzenlemeyle, internette “mucize ürün” adıyla satılan takviyelere sıkı denetim getirildi. Avrupa Birliği listesindeki 189 bileşen kabul edilirken, GDO, domuz ve böcek kaynaklı 32 ürün mevzuat dışı bırakıldı. Firmaların artık etiketin yanı sıra kapsamlı toksikolojik raporlarla başvuru yapması mecburi kılındı.
Hızlı Özet Göster
- Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni nesil gıdaların piyasaya sunulması için Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'ni yürürlüğe koydu.
- Firmalar artık yeni gıda ürünleri için sadece etiketle değil, kapsamlı bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi ile başvuru yapacak.
- Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni yönetmeliğe dahil edildi.
- Domuz ve böcek kaynaklı gıdalar kesin olarak yasaklandı.
- Gıda işletmecilerinin yeni gıda başvuruları Bakanlık tarafından en geç 4 ayda karara bağlanacak.
Gelişen teknoloji ve alternatif beslenme arayışlarıyla birlikte piyasaya sürülen yeni nesil gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. İnternet üzerinden "mucize ürün" adıyla pazarlanan takviyeler ve ithal gıdalar başta olmak üzere, daha önce hiç tüketilmemiş bileşenlerin piyasaya arz kuralları baştan aşağı yeniden yazıldı. Bakanlığın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SADECE ETİKET YETMEYECEK
Tüketici sağlığının yüksek düzeyde korunmasını hedefleyen düzenlemeyle, gıda işletmecilerinin piyasaya yeni ürün sunma şartları ağırlaştırıldı. Yeni tebliğe göre firmalar artık yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak.
Bakanlık, yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. İşletmecilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunacağı kapsamlı teknik dosyalarda; ürünle ilgili toksikolojik çalışmalardan risk değerlendirme analizlerine, üretim sürecinden güvenilirlik raporlarına kadar her veri ayrıntılı şekilde yer alacak.
AB LİSTESİNDEN 189 BİLEŞENE ONAY ÇIKTI
Yönetmelik ekinde, Avrupa Birliği'nin listesinde bulunup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar tek tek sıralandı. Yapılan incelemeler sonucunda Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni yönetmelik ekine dahil edildi.
Geliştirilen yeni gıdanın kullanımına, belirlenen prosedüre göre risk değerlendirmesi yapılmasının ardından izin verilecek. Ürünün insan sağlığı açısından herhangi risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek.
DOMUZA FREN
Düzenlemenin en dikkat çeken bölümünü Türk toplumunun hassasiyetleri doğrultusunda alınan kesin yasak kararları oluşturdu.
GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle 32 gıda mevzuata alınmadı.
Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin tavrını net bir dille ortaya koyarak, "Domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz." ifadelerini kullandı.
KARAR SÜRECİ 4 AY
Yönetmeliğin ekinde yer almayan yeni gıdaların piyasaya arz edilebilmesi için gıda işletmecisinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapması ve güvenilirlik değerlendirmesinin ardından ürünün mevzuatta yer alması zorunlu kılındı.
Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını doğrudan Bakanlığa sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyerek en geç 4 ay içinde resmi kararını verecek.
Yenilikçi gıdalar, yeni teknolojiler ve üretim süreçlerinin önünün açılmasıyla inovasyona destek olunması öngörülüyor.