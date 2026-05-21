Bakanlıklarda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 22 Mayıs 2026 tarihli atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik, Enerji, Ulaştırma bakanlıkları başta olmak üzere birçok kritik kurumda çok sayıda üst düzey isim görevden alınırken, boşalan koltuklara yeni isimler atandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda üç bakanlıkta üst düzey bürokratlar görevden alındı ve yeni atamalar yapıldı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, görevden alınan Murat Baştor'un yerine Çağlar Tabak getirildi.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 7 üst düzey bürokrat görevden alınırken, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Semih İlker Sanaç atandı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında iki genel müdür yardımcısı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı.
- KOSGEB Başkan yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti atanırken, ÇAYKUR'un Mersin ve Diyarbakır bölge müdürlüklerine yeni isimler getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer aldı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilen düzenlemeyle;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında çok sayıda üst düzey bürokrat görevden alınırken, boşalan kadrolara yeni atamalar yapıldı.
Resmî Gazete'deki kararlara göre kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan değişimlerin detayları şöyle:
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev yapan aşağıdaki isimler görevlerinden alındı:
- Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı
- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal
- Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu
- Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik
- Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu
- Yalova İl Müdürü Murat Alacatlı
- Balıkesir İl Müdürü Kadir Kandemir
- Görevden alınan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Semih İlker Sanaç atandı.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevinden alınırken, bu suretle boşalan genel müdürlük makamına Çağlar Tabak'ın atanması kararlaştırıldı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KOSGEB VE ÇAYKUR ATAMALARI
Diğer kurumlarda açık bulunan kadrolara yapılan atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kürşat Bozkurt atandı.
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti getirilirken, I. Hukuk Müşavirliğine Mustafa Genç atandı.
ÇAYKUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne ise Fatma Musluoğlu getirildi.