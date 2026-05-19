Sumud Filosu’na Türk eli! Akdeniz’de sürüklenen tekne kurtarıldı
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki “Family” isimli tekne, Antalya açıklarında arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Türk Arama Kurtarma Bölgesi’ndeki yardım çağrısına Sahil Güvenlik ekipleri anında müdahale etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir” mesajı verdi.
- Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ait Family isimli teknede pervanesine halat dolanması sonucu arıza meydana geldi ve tekne Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında sürüklenmeye başladı.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi ve 27 aktivistin bulunduğu tekneye müdahale edildi.
- Sahil Güvenlik ekipleri teknenin bordasına geçerek emniyet tedbirlerini aldı ve tekneyi yedekleyerek Adrasan Koyu'na götürdü.
- Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye uygulanan abluka ve İsrail'in insani yardım girişlerini engelleyen tutumuna karşı Akdeniz'de seyrini sürdürüyor.
- Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve Sahil Güvenlik personelini kutladı.
Gazze'ye uygulanan abluka ve İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları karşısında insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan "Family" isimli tekne, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İçerisinde 27 aktivistin bulunduğu teknenin pervanesine halat dolanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Teknenin Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
SAHİL GÜVENLİK'TEN ANINDA MÜDAHALE
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yardım çağrısının ardından 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu'nun süratle bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Ekipler kısa sürede teknenin bordasına geçerek emniyet tedbirlerini aldı. Güvenliği sağlanan "Family" isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek Adrasan Koyu'na götürüldü.
"GAZZE'NİN SARSILMAZ İRADESİ AKDENİZ'DE YALNIZ DEĞİLDİR"
Bakan Çiftçi, açıklamasında Sumud'un yalnızca bir filo hareketi değil, Gazze'de ablukaya ve zulme karşı direnen Filistin halkının sembolü olduğunu vurguladı.
Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Sumud"un Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesi olduğunu belirtti.
Bakan Çiftçi, "Türkiye, insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum" dedi.
"KAHRAMAN PERSONELİMİZ GÜVENLİĞİ SAĞLADI"
Çiftçi, operasyonun detaylarına ilişkin açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:
"Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti.
Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi. Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi.
Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye, insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum."
İSRAİL ABLUKASINA KARŞI DENİZDE UMUT HATTI
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik abluka ve insani krize dikkat çekmek amacıyla Akdeniz'de seyrini sürdürüyor. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları ve Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleyen tutumu, filonun misyonunu daha da kritik hale getiriyor.
Türkiye'nin arama kurtarma bölgesinde yaşanan bu müdahale ise hem denizdeki aktivistlerin güvenliği hem de Gazze'ye uzanan insani dayanışma hattı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.
Çiftçi, paylaşımında Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneye yardım ettiği anlara ilişkin görüntülere de yer verdi.