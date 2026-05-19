CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri de bulunuyor. Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı.
  • Gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı ve Meclis Üyesi Oylum Işık bulunuyor.
  • Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu.
  • Soruşturma kapsamında şüpheliler 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alındı.
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturmayı yürütüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

90 BİN DOLAR VE 5 BİN AVROYA EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:

İsimGörevi
Cevdet ÇalıEski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı
Bülent KarakaşBeşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi
Özlem Demir KarakaşSarbel Organizasyon Büro İşçisi
Oylum IşıkEski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi
İlker UluerBeşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi

CHPli İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye 6 ilde yolsuzluk operasyonu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu-2 CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu-3 CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu-4

19 Mayıs trafiğe kapalı yollar listesi: İstanbul ve Ankara'da alternatif güzergahlar neler?
SONRAKİ HABER

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı?
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler