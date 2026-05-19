CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 şüpheli gözaltında | 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.



90 BİN DOLAR VE 5 BİN AVROYA EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:

İsim Görevi Cevdet Çalı Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Karakaş Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Özlem Demir Karakaş Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Oylum Işık Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi

Samet Baş