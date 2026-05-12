“Tek Bir Anlatının Ötesinde”: World Decolonization Forum | Sömürgecilikten dijital tahakküme kritik zirve

Forumun sonuç bildirgesi niteliğindeki İstanbul Perspektifi ile merkez fikrinin çoğullaştırılması ve sömürgeciliğin yeni biçimlerine karşı kalıcı bir akademik platform kurulması kararlaştırıldı.

Kapanış oturumunda sömürge rejimleri sona erse de dijital alan, yapay zeka ve kültürel yapılar üzerinden epistemik tahakkümün devam ettiği belirtildi.

Eski futbolcu ve aktivist Lilian Thuram, spordaki kurumsal ırkçılığın toplumsal zihniyetin bir yansıması olduğunu ve sporcuların toplumsal sorunlarda ses çıkarması gerektiğini vurguladı.

Forumda bilgi üretimi, medya, uluslararası hukuk ve ekonomi-politik alanlarındaki sömürgeci etkiler ile bu yapıların arındırılması süreçleri ele alındı.

Enstitü Sosyal ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde 9 ülkeden 13 kurumun katılımıyla düzenlenen World Decolonization Forum İstanbul'da gerçekleştirildi.

9 ülkeden 13 partner kurumla Enstitü Sosyal ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen World Decolonization Forum'un ikinci günü tamamlandı.

Enstitü Sosyal ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ev sahipliğinde, küresel krizlerin temel nedenlerinin ve tarihsel sömürgecilik mirasının ele alındığı ʺWorld Decolonization Forumʺu Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığıyla bugün İstanbul'da başladı. Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın moderatörlüğünü üstlendiği ʺCinema and Decolonizationʺ (Sinema ve Dekolonizasyon) başlıklı özel oturuma, İranlı yönetmen Mecid Mecidi de katıldı. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da paneli takip etti.

"Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması" temasıyla düzenlenen forumun birinci gününde yapılan oturumlarda, bilgi üretiminin yapısal eşitsizlikleri hem epistemik hem kurumsal düzlemde ele alındı.

Avrupa merkezci bilim anlayışının evrensellik iddiası ve bu iddianın tarihsel koşulları oturum temalarının çıkış noktasını oluştururken, sosyal bilimlerdeki nesnellik ve tarafsızlık iddialarının ideolojik işlevi, saha araştırması ile etnografinin sömürgecilikle tarihsel ilişkisi ve yerli bilgi sistemlerinin akademik hiyerarşi içindeki konumu da gündemin merkezinde yer aldı.

Forumun ikinci gününde oturumlarda, medya, belirli anlatıların üretildiği, belirli aktörlerin seslerinin dolaşıma girdiği ve belirli coğrafyaların temsil edildiği bir iktidar alanı olarak ele alındı. Uluslararası hukukun işlevsizleştirilmesi yoluyla Filistin'de yerleşimci sömürgeciliğin meşrulaştırılması masaya yatırıldı.

Epistemik bağımlılık tartışması ekonomi-politik düzleme taşınırken kalkınma, gelişmişlik ve az gelişmişlik gibi kategorileştirmelerin kolonyalite ile ilişkisi; para politikasının bir sömürgecilik biçimi olarak okunması ve İslam dünyasında ekonomik yönetişim ve kalkınma modelleri gibi konular değerlendirildi.