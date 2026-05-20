Esra Albayrak’tan TÜGVA’da tarihi çağrı: "Kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz!"
TÜGVA'nın Yaz Okulu Programı'nda kürsüye çıkan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, milyarlarca dolarlık devasa oyun ve yapay zeka sektörünün çocukları hedef alan küresel bir "av meselesi" yürüttüğünü vurgulayarak ailelere hayati uyarılarda bulundu; "Kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz, bunun için çabalamak zorundayız" diyerek dijital tehlikeye karşı sarsıcı bir duruş sergileyen Albayrak, devletin yasal düzenlemeleri ve STK'ların ücretsiz yaz kampları sayesinde çocukların dijital yalnızlıktan kurtarılması gerektiğini belirtip "İnsan insanın yurdudur" sözüyle yüz yüze iletişimin hayati önemine dikkat çekti.
