Yerli helikopter GÖKBEY’e milli imza yetkisi: Teknisyen nasıl olunur?

HAVA ARACI TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR?

Sivil havacılık mevzuatına göre hava aracı teknisyenleri uçak ve helikopterlerin bakım, arıza kontrolü, onarım ve uçuş güvenliği süreçlerinden sorumlu teknik personel olarak görev yapıyor.

Bir teknisyenin hava araçları üzerinde yetkili şekilde işlem yapabilmesi ve uçuşa elverişlilik onayı verebilmesi için SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olması gerekiyor. Bunun yanında, bakım yapılacak hava aracına özel tip eğitimlerinin tamamlanması ve ilgili hava aracı tipinin lisansa işlenmesi şart koşuluyor.