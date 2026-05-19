CANLI YAYIN
Geri

Yerli helikopter GÖKBEY'e milli imza yetkisi: Teknisyen nasıl olunur?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin yerli ve milli havacılık projeleri kapsamında önemli bir adımı daha hayata geçirdi. Yerli genel maksat helikopteri Gökbey'in bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün dijital altyapısı üzerinden verilmeye başlandı. Böylece eğitimden lisanslamaya kadar tüm süreçler tek merkezden yönetilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yerli helikopter GÖKBEY’e milli imza yetkisi: Teknisyen nasıl olunur?

Gökbey'in sadece üretim ve sertifikasyon aşamalarında değil, teknik insan kaynağının yetiştirilmesinde de milli sistemlerle desteklenmesi hedefleniyor. Yeni uygulama ile bakım personelinin eğitim süreçleri dijital ortamda izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirildi.

Bakan Uraloğlu: Gökbey için bakım teknisyeni eğitimleri başladı

GÖKBEY İÇİN BAKIM EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitim programlarının başladığını duyurdu.

Gökbey eğitimleri KDM-ORG sistemiyle dijital platforma taşındı

Eğitimlerin, SHGM tarafından geliştirilen KDM-ORG sistemi üzerinden yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, "Bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerinin tek bir dijital platformda toplandı." dedi.

Gökbey’in bakım eğitimleri milli ve dijital sistemde başlatıldı

Bakan Uraloğlu duyurdu: GÖKBEY'in bakım eğitimleri dijital ve millî sistemde başladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: GÖKBEY'in bakım eğitimleri dijital ve millî sistemde başladı
Türkiye havacılık sertifikasyonunda sayılı ülkeler arasına girdi

TÜRKİYE SERTİFİKASYONDA SAYILI ÜLKELER ARASINDA

Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir yetkinlik kazandığını vurgulayan Uraloğlu, ülkenin artık hava araçlarının sertifikasyon süreçlerini tamamen dijital ve milli altyapıyla yönetebildiğini ifade etti.

Türkiye kendi helikopterini üretip sertifikalandıran ülkeler arasında

Türkiye'nin kendi sivil döner kanatlı hava aracını üretip ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında bulunduğunu belirten Uraloğlu, Gökbey'in bu alandaki en önemli projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Gökbey’in sertifikasyonunda 600’den fazla toplantı ve 180 test yapıldı

SERTİFİKASYON SÜRECİNDE YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Bakan Uraloğlu, 17 Mart'ta tip sertifikası alan Gökbey'in uzun ve kapsamlı bir süreç sonunda bu başarıya ulaştığını söyledi. Süreç boyunca yüzlerce teknik toplantı ve test gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sertifikasyon sürecinde 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180'den fazla test yapıldı, yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı ve 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere uygun şekilde tamamlandı."

Gökbey bakım eğitimleri TUSAŞ kaynaklarıyla B1.3 ve B2 alanlarında veriliyor

EĞİTİMLER TUSAŞ KAYNAKLARIYLA VERİLİYOR

Bakım eğitimlerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sağlanan teknik kaynaklarla sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, eğitimlerin özellikle B1.3 ve B2 ihtisas alanlarında yoğunlaştığını ifade etti. Böylece Gökbey'in teknik bakım altyapısının uzman personelle güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KDM-ORG sistemi eğitim ve lisanslama süreçlerini tek platformda topladı

SÜREÇLER TEK PLATFORMDA TOPLANDI

KDM-ORG sistemi sayesinde eğitim, sınav, değerlendirme ve lisanslama süreçlerinin merkezi bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Uraloğlu, sistemin teknik personel yeterliliklerinin uluslararası standartlara uygun biçimde yönetilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Uraloğlu: Milli platformları eğitim süreçlerinde de güçlendiriyoruz

Uraloğlu, "Sivil Havacılıkta yerli ve millî platformları sadece üretim aşamasında değil, eğitim ve insan kaynağı geliştirme süreçlerinde de güçlü altyapılarla desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ altyapısıyla B1.3 ve B2 alanlarında uzman teknisyen yetiştirilecek

B1.3 VE B2 ALANLARINDA UZMAN TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sağlanan teknik altyapı ve eğitim materyalleriyle yürütülecek program kapsamında, havacılık sektörüne nitelikli teknik personel kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde özellikle helikopter bakım ve aviyonik sistemler üzerine yoğunlaşılacağı belirtildi.

Program çerçevesinde adaylar;

B1.3 mekanik bakım,
B2 aviyonik sistemler

alanlarında uzmanlık eğitimi alacak. Eğitimlerini tamamlayan teknisyenler, Gökbey helikopterinin motor, gövde, elektronik donanım ve uçuş sistemlerinin bakım süreçlerinde aktif görev üstlenecek.

Hava aracı teknisyeni olabilmek için SHY-66 lisansı şart

HAVA ARACI TEKNİSYENİ NE İŞ YAPAR?

Sivil havacılık mevzuatına göre hava aracı teknisyenleri uçak ve helikopterlerin bakım, arıza kontrolü, onarım ve uçuş güvenliği süreçlerinden sorumlu teknik personel olarak görev yapıyor.

Bir teknisyenin hava araçları üzerinde yetkili şekilde işlem yapabilmesi ve uçuşa elverişlilik onayı verebilmesi için SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olması gerekiyor. Bunun yanında, bakım yapılacak hava aracına özel tip eğitimlerinin tamamlanması ve ilgili hava aracı tipinin lisansa işlenmesi şart koşuluyor.

SHGM hava aracı bakım lisanslarını A, B1, B2 ve C kategorilerinde düzenliyor

SHGM LİSANS KATEGORİLERİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hava aracı bakım lisans kategorileri şu şekilde sıralanıyor:

A Kategorisi: Hat Bakım Mekanik Teknisyeni
B1 Kategorisi: Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Mekanik)
B2 Kategorisi: Hava Aracı Bakım Teknisyeni (Aviyonik)
C Kategorisi: Hava Aracı Üs Bakım Mühendisi veya Teknisyeni

Hava aracı teknisyenlerinde analitik düşünme ve teknik İngilizce aranıyor

TEKNİK PERSONELDE ARANAN ÖZELLİKLER

Hava aracı teknisyenliği, dikkat ve disiplin gerektiren kritik meslek grupları arasında yer alıyor. SHGM'ye göre bu alanda görev yapacak kişilerde bazı temel yetkinlikler aranıyor.

Öne çıkan özellikler arasında:

-Analitik düşünme ve güçlü muhakeme becerisi
-El pratiği ve teknik yatkınlık
-Disiplinli çalışma alışkanlığı
-Teknik seviyede İngilizce bilgisi
-Stres altında sakin kalabilme
-Yoğun tempo ve zaman baskısında doğru karar verebilme kriterleri bulunuyor.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel