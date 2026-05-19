CHP'yi sallayan 6. kat skandalı: Veli Ağbaba'nın "Tanımıyorum" imajı çöktü | Gözaltına alınan Emre Caner resmi danışmanı çıktı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Genel Merkez binasında 1 milyon euroluk rüşvet skandalı Gökhan Böcek'in ifadesiyle ortaya çıktı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Böcek'in parayı teslim ettiği Emre Caner'in iki yıl danışmanlık yaptığını itiraf etti.

Gökhan Böcek, parayı Veli Ağbaba'ya iletmek üzere Emre Caner'e teslim ettiğini savundu.

Emre Caner, Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

Veli Ağbaba, Emre Caner ile akrabalık bağının olmadığını ve danışmanlık yaptığını kabul etti.

CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında Genel Merkez binasının 6. katında 1 milyon euroluk rüşvet skandalında Gökhan Böcek'in gece yarısı verdiği ifadeye ulaşıldı.



Tutuklu bulunan eski belediye başkanının oğlu Gökhan Böcek, parayı teslim ettiği Emre Caner'in iki farklı fotoğraftan teşhis ettiği, ifadesinde ise "Veli Ağbaba'ya getirdiğim 1 milyon euroyu bizzat teslim ettiğim bu kişi" dediği ortaya çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Emre Caner'in gözaltına alınmasıyla panikledi. Çelişkilerle dolu yazılı açıklama yapan Ağbaba, tanımadığı imajı vermeye çalıştığı Emre Caner'in iki yıl yanında danışmanlık yaptığını itiraf etti.

CHP Genel Merkez binasında 1 milyon euroluk rüşvet skandalı Gökhan Böcek'in ifadesiyle ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve Sabah'a aitttir.) CHPde 1 milyon euroluk rüşvet ağı: 6. katta parayı alan Emre Caner gözaltında! Veli Ağbabanın akrabası çıktı CHP'de 1 milyon euroluk rüşvet ağı: 6. katta parayı alan Emre Caner gözaltında! Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı 'PARAYI TESLİM ETTİĞİM KİŞİ BU'



CHP Genel Merkezi'nde Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında Özgür Özel'in talimatıyla istenilen 1 milyon euroyu Veli Ağbaba'nın çantacısına teslim ettiğini itiraf eden Gökhan Böcek'in verdiği üçüncü ifadeye ulaşıldı. Cezaevinde bulunan Gökhan Böcek, 15 Mayıs gecesi saat 23.40'ta avukatı Anıl Parlak eşliğinde yeniden ifade verdi. Daha önce rüşvet parasını siyah bir çanta içinde teslim ettiği kişinin eşkâlini veren ancak ismini hatırlamadığını söyleyen Böcek, avukatıyla birlikte internet ve sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmayla o isme ulaştıklarını belirtti.