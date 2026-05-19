Bakan Göktaş'tan 15 yaşa sosyal medya yasağı açıklaması: Yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım esaslarını belirleyecek yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçirecek.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu kurulduğunu ve düzenlemenin kamu kurumları ile paydaşlarla koordineli yürütüldüğünü açıkladı.

Düzenleme ile 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak ve kontrollü kullanım teşvik edilecek.

Yaş doğrulama sistemi e-Devlet başta olmak üzere farklı yöntemlerle hayata geçirilecek.

Teknik altyapı ve uygulama mekanizmaları BTK ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacak.

Çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaş altına yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi için düğmeye bastı. 6 AY İÇİNDE YENİ DÜZENLEME HAYATA GEÇECEK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde kurulan çalışma grubuyla 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım esaslarını belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini bildirdi. "ÜLKEMİZE ÖZGÜ BİR MODEL GELİŞTİRDİK" Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Göktaş, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. (Haberde yer alan fotoğraflar AA'ya aittir.) 15 YAŞ ALTINA GÜVENLİ DİJİTAL ALAN

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti: Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak.